На Украине насчитали 160 тысяч военных пенсионеров призывного возраста

2025-09-08T13:37:00+03:00

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. На Украине числится свыше 160 тысяч военных пенсионеров призывного возраста, сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные пенсионного фонда страны. "По состоянию на июнь 2025 года пенсии за выслугу лет получают 160 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет. Речь идет о людях, которые в своем большинстве все еще являются работоспособными и могут выполнять задачи — особенно если речь идет о штабной, инженерной или технической работе. Среди них, 47 091 — работают, но уже не в военной сфере, а 98 120 официально являются безработными. Вместе с тем 15 544 человека продолжают службу как военнослужащие, а еще 104 человека выделены в категорию наемных работников, которые являются мобилизованными или добровольцами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, статистические данные касаются только пенсии за выслугу лет. Специального учета инвалидов среди получателей этого вида пенсий фонд не проводит. Следовательно, пишет издание, остается неизвестным, являются ли эти военные пенсионеры реально способными нести службу. Издание отмечает, что Генштаб ВСУ не ответил, какой процент этой категории граждан был фактически призван в ВСУ с 2022 года. Военные пенсионеры - это люди с опытом службы в ВСУ, МВД, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других силовых структурах, многие из которых ушли в отставку не из-за потери боеспособности, а из-за достижения выслуги лет (их средний возраст ухода на пенсию составляет 44,19 года) или из-за реформы, как это произошло с тысячами бывших сотрудников милиции после создания Национальной полиции. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте.

