https://ria.ru/20250908/ukraina-2040400772.html

Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось

Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось - РИА Новости, 08.09.2025

Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось

Стран, которые собираются отправить войска на Украину, стало заметно меньше после выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ-2025, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:21:00+03:00

2025-09-08T12:21:00+03:00

2025-09-08T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Стран, которые собираются отправить войска на Украину, стало заметно меньше после выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ-2025, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", — сказал он.По словам Рогова, отправка западного контингента на Украину станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня. Путин, выступая на ВЭФ, подчеркнул, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины. А если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении там иностранных военных контингентов нет, потому что Москва будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил глава государства.

https://ria.ru/20250907/nato-2040214705.html

https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, украина, россия, владимир рогов