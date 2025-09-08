https://ria.ru/20250908/ukraina-2040400772.html
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Стран, которые собираются отправить войска на Украину, стало заметно меньше после выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ-2025, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Стран, которые собираются отправить войска на Украину, стало заметно меньше после выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ-2025, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона", — сказал он.По словам Рогова, отправка западного контингента на Украину станет провокацией, на которую Россия будет вынуждена ответить.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства развернуть на Украине войска после прекращения огня. Путин, выступая на ВЭФ, подчеркнул, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины. А если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении там иностранных военных контингентов нет, потому что Москва будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил глава государства.
