https://ria.ru/20250908/ubiystvo-2040422431.html

МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге

МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге - РИА Новости, 08.09.2025

МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге

Зарезавший 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Петербурге юноша находился в состоянии острого психоза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T13:41:00+03:00

2025-09-08T13:41:00+03:00

2025-09-08T13:50:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

павловск

следственный комитет россии (ск рф)

мвд

россия

убийство

видеоигры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377800_0:397:907:907_1920x0_80_0_0_5c00c7496ed9773a234ef62b36f633b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Зарезавший 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Петербурге юноша находился в состоянии острого психоза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 15-летней жительницы садоводческого товарищества "Звездочка" города Павловска Пушкинского района с множественными ножевыми ранениями. Рядом с ней в состоянии острого психоза с резанными ранами рук был обнаружен 18-летний житель Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении. В понедельник пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую 15-летнюю девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что подозреваемый в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. В воскресенье девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.

https://ria.ru/20250908/kemerovo-2040359424.html

https://ria.ru/20250908/ubiystvo-2040334434.html

санкт-петербург

павловск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, павловск, следственный комитет россии (ск рф), мвд, россия, убийство, видеоигры