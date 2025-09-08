Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге
13:41 08.09.2025
МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге
МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Зарезавший 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Петербурге юноша находился в состоянии острого психоза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "Прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 15-летней жительницы садоводческого товарищества "Звездочка" города Павловска Пушкинского района с множественными ножевыми ранениями. Рядом с ней в состоянии острого психоза с резанными ранами рук был обнаружен 18-летний житель Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении. В понедельник пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую 15-летнюю девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что подозреваемый в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. В воскресенье девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.
МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге

На месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Зарезавший 15-летнюю девушку в апарт-отеле в Петербурге юноша находился в состоянии острого психоза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 15-летней жительницы садоводческого товарищества "Звездочка" города Павловска Пушкинского района с множественными ножевыми ранениями. Рядом с ней в состоянии острого психоза с резанными ранами рук был обнаружен 18-летний житель Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.
В понедельник пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую 15-летнюю девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что подозреваемый в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
Источник в оперативных службах города сообщал РИА Новости, что молодые люди познакомились примерно два года назад в онлайн-игре, но летом решили расстаться по инициативе девушки, так как ее мать была против таких отношений. В воскресенье девушка сказала, что пойдет встречать подругу, но вечером перестала выходить на связь.
