В Подмосковье зафиксировали "радиационные" туманы
11:18 08.09.2025 (обновлено: 11:58 08.09.2025)
В Подмосковье зафиксировали "радиационные" туманы
происшествия
московская область (подмосковье)
клин
волоколамск
евгений тишковец
дмитров
россия
погода
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На севере Московской области утром зафиксировали так называемый радиационный туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Почему "радиационный"? Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию. Эта лучистая энергия солнца идет на нагревание верхних слоев почвы и воды, а от них и воздуха. Нагретая земная поверхность и нагретая атмосфера, в свою очередь, сами излучают невидимую инфракрасную радиацию. Отдавая ее в мировое пространство, земная поверхность и атмосфера охлаждаются, водяной пар конденсируется и образуется туман. Кроме того, верхние слои почвы и воды, растительность сами излучают длинноволновую радиацию, которую называют собственным излучением земной поверхности", — пояснил Тишковец.Это природное явление никак не связано с радиоактивностью, подчеркнул синоптик: эта "радиация" — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, она нейтральна и не губительна для организма. Оно возникло из-за малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье. В Клину, Волоколамске и Дмитрове его зафиксировали в 6:00. "Чаще всего такие туманы образуются в низинах, куда стекается более холодный воздух и с высоты полета они выглядят в виде пятен", — добавил Тишковец. В 75 процентах случаев такие туманы рассеиваются после восхода солнца, причем в 47 процентах из них — не позже, чем спустя три часа после восхода.
московская область (подмосковье)
клин
волоколамск
дмитров
россия
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На севере Московской области утром зафиксировали так называемый радиационный туман, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Почему "радиационный"? Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию. Эта лучистая энергия солнца идет на нагревание верхних слоев почвы и воды, а от них и воздуха. Нагретая земная поверхность и нагретая атмосфера, в свою очередь, сами излучают невидимую инфракрасную радиацию. Отдавая ее в мировое пространство, земная поверхность и атмосфера охлаждаются, водяной пар конденсируется и образуется туман. Кроме того, верхние слои почвы и воды, растительность сами излучают длинноволновую радиацию, которую называют собственным излучением земной поверхности", — пояснил Тишковец.
Это природное явление никак не связано с радиоактивностью, подчеркнул синоптик: эта "радиация" — инфракрасная, не воспринимаемая глазом, она нейтральна и не губительна для организма. Оно возникло из-за малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье. В Клину, Волоколамске и Дмитрове его зафиксировали в 6:00.
"Чаще всего такие туманы образуются в низинах, куда стекается более холодный воздух и с высоты полета они выглядят в виде пятен", — добавил Тишковец.
В 75 процентах случаев такие туманы рассеиваются после восхода солнца, причем в 47 процентах из них — не позже, чем спустя три часа после восхода.
