Потребкооперация может стать платформой несырьевого экспорта - РИА Новости, 08.09.2025
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
16:58 08.09.2025
Потребкооперация может стать платформой несырьевого экспорта
Потребкооперация может стать платформой несырьевого экспорта - РИА Новости, 08.09.2025
Потребкооперация может стать платформой несырьевого экспорта
Международная составляющая кооперации станет одной из приоритетных тем комиссии Госсовета по экспорту, поскольку потребкооперация может стать платформой для... РИА Новости, 08.09.2025
АРХАНГЕЛЬСК, 8 сен – РИА Новости. Международная составляющая кооперации станет одной из приоритетных тем комиссии Госсовета по экспорту, поскольку потребкооперация может стать платформой для развития несырьевого экспорта, сообщил губернатор Архангельской области, председатель профильной комиссии Госсовета Александр Цыбульский. Международный форум потребительской кооперации "Сильные традиции – новые возможности", участие в котором принял Цыбульский, завершил работу в Архангельске. "Потребкооперация точно может быть хорошей платформой для развития российского несырьевого неэнергетического экспорта. Я вижу развитие международной составляющей кооперации в качестве одной из приоритетных тем комиссии Госсовета, которую возглавляю", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По его словам, международный кооперативный альянс объединяет 110 стран, это разветвленная сеть и самый короткий путь для российских производителей, чтобы товары попали на экспортные рынки. В рамках работы комиссии Госсовета планируется прорабатывать меры поддержки и механизмы, которые смогут сделать бесшовным путь товара на экспортные рынки, снизить издержки наших компаний по транспортировке экспортных грузов на внешние рынки. Цыбульский подчеркнул, что Россия делает ставку на развитие экспорта, и значительная роль в этом процессе может принадлежать системе кооперации. "Сегодня система потребительской кооперации может распространяться на любую отрасль: начиная от сельского хозяйства и торговли и заканчивая высокотехнологичными производствами, которые тоже могут основываться на этих принципах", - пояснил губернатор. Он добавил, что особенно важно использовать возможности кооперации в условиях растущего мирового спроса на экологически чистую продукцию. Через кооперативы продукция тысяч небольших производителей из российских регионов может попасть на зарубежные рынки. Поэтому, по его мнению, задача властей - дать возможность экспортерам, в первую очередь малым предприятиям, без препятствий выходить на внешние рынки. Это также станет темой заседания профильной комиссии Госсовета в ближайшее время. Как отметил Цыбульский, для Архангельской области кооперация – это важный элемент повседневной жизни и экономики. Она обеспечивает продовольственную безопасность, доступность товаров в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, сохраняет рабочие места и социальную стабильность. В 2024 году совокупный объем деятельности организаций потребительской кооперации региона составил более 5,3 миллиарда рублей, эта система охватывает 18 муниципальных округов. Участники форума подчеркнули, что для дальнейшего развития необходима модернизация, что позволило бы увеличить доступность товаров первой необходимости, снизить цены, повысить конкурентоспособность кооперативной продукции, а значит – улучшить качество жизни. Кроме того, в рамках форума большое внимание было уделено поддержке молодежи, помощи в получении образования и трудоустройстве.
Потребкооперация может стать платформой несырьевого экспорта

Цыбульский: потребкооперация может стать платформой несырьевого экспорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский . Архивное фото
Международный форум потребительской кооперации "Сильные традиции – новые возможности", участие в котором принял Цыбульский, завершил работу в Архангельске.
