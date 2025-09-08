https://ria.ru/20250908/trevoga-2040345421.html

В Воронежской области отменили беспилотную опасность

В Воронежской области отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. Опасность была объявлена в 23.08 мск воскресенья, она длилась более шести часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

