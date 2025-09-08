https://ria.ru/20250908/trevoga-2040325742.html
В Тульской области объявили беспилотную опасность
В Тульской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.09.2025
В Тульской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
