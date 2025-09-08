https://ria.ru/20250908/taksi-2040450015.html

Число ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья сократилось на 22%

Число ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья сократилось на 22% - РИА Новости, 08.09.2025

Число ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья сократилось на 22%

В Подмосковье за восемь месяцев по вине водителей такси зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это на 22% ниже, чем за аналогичный период... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:28:00+03:00

2025-09-08T15:28:00+03:00

2025-09-08T15:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577482670_0:128:1924:1210_1920x0_80_0_0_00acc51deee10fe8614539e74782c502.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Подмосковье за восемь месяцев по вине водителей такси зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Отмечается, что в авариях пострадали 157 человек, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Мы предпринимаем все меры для того, чтобы сделать поездки в такси Подмосковья комфортными и безопасными. С начинающими водителями проводятся профилактические беседы и встречи, все водители проходят обязательную аттестацию на знание правил работы в такси", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Он добавил, что все водители Подмосковья должны получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, благодаря которому пассажир финансово застрахован в случае ДТП. По данным ведомства, основными причинами ДТП стали превышение скорости и нарушение правил перестроения. За работой такси на территории Московской области ведется ежедневный контроль. Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с полицией проводят рейды и выявляют нарушителей. Инспекторы следят, чтобы внешний вид такси соответствовал региональной атрибутике. Проверяют, проводится ли техконтроль машин перед выходом на линию, проходят ли водители медосмотр перед началом рабочего дня. Также проверяющие выясняют соблюдают ли водители режим труда и отдыха, другие требования закона к такси. За нарушения грозит штраф. Рейды помогают обеспечивать безопасность пассажиров и отстранять от работы недобросовестных водителей. Минтранс Подмосковья напоминает водителям такси об обязательном соблюдении правил дорожного движения. Таксисты несут двойную ответственность — не только за собственную безопасность, но и за жизнь пассажиров. Водителям обязательно нужно пристегиваться ремнем безопасности, а также напомнить об этом пассажирам.

https://ria.ru/20250908/bot-2040436869.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дтп