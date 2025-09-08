Передовые позиции ВСУ на Харьковском направлении остались без связи
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Позиции ВСУ на Харьковском направлении почти остались без связи, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного", — сказал собеседник агентства.
По его словам, оборудование вышло из строя в результате российской атаки.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил в конце августа, что войска ведут бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировали Купянск и освободили около половины его территории.
Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области и крупнейший населенный пункт в регионе, расположен к востоку от Оскола. После освобождения города армия получит возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
По последним данным Минобороны, за сутки подразделения группировки "Запад", действующей в Харьковской области, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка.
При этом украинские войска потеряли до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18