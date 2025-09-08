https://ria.ru/20250908/sukhanov-2040499206.html
Суханов: расширение сотрудничества России и Китая дает результат
Суханов: расширение сотрудничества России и Китая дает результат - РИА Новости, 08.09.2025
Суханов: расширение сотрудничества России и Китая дает результат
Расширение сотрудничества России и Китая в сфере профобразования дает конкретный результат, сообщил проректор Института развития профессионального образования... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Расширение сотрудничества России и Китая в сфере профобразования дает конкретный результат, сообщил проректор Института развития профессионального образования (ИРПО) Даниил Суханов. "Мы не ограничиваемся обменом делегациями, речь идет о совместных программах и практиках, которые напрямую влияют на качество подготовки кадров. Для нас важно, что в этот процесс вовлечена молодежь: они видят работу своих сверстников и преподавателей, знакомятся с лучшими мировыми производственными практиками, перенимают этот опыт", – отметил Суханов, его слова приводит пресс-служба ИРПО. В качестве примера сотрудничества между Россией и Китаем в организации привели финал чемпионата "Профессионалы" в Калуге. Делегаты из КНР стали участниками деловой программы, а в соревновательной программе представитель страны занял второе место в состязаниях по компетенции "Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем". Также в пресс-службе напомнили, что в мае в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Нижнем Новгороде был подписан меморандум о сотрудничестве между российской компанией EDCOM LLC и китайской компанией Technology Innovation Link (Китай). Чемпионат "Профессионалы" проходит по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Суханов: расширение сотрудничества России и Китая дает результат
Даниил Суханов рассказал о расширении сотрудничества России и Китая
