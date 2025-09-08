https://ria.ru/20250908/ssha-2040551056.html

Советник Трампа раскритиковал Маска за якобы индийскую пропаганду

Советник Трампа раскритиковал Маска за якобы индийскую пропаганду - РИА Новости, 08.09.2025

Советник Трампа раскритиковал Маска за якобы индийскую пропаганду

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за якобы распространение в... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:35:00+03:00

2025-09-08T22:35:00+03:00

2025-09-08T22:35:00+03:00

в мире

индия

сша

дональд трамп

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за якобы распространение в социальной сети Х связанной с Россией индийской "пропаганды", однако получил отпор со стороны интернет-пользователей на свои заявления. Недовольство американского чиновника вызвали уточняющие комментарии к его публикациям, критикующим закупки Нью-Дели российской нефти. "Илон Маск допускает пропаганду в публикации людей. Эта дурацкая заметка как раз ею и является. Чушь. Индия покупает российскую нефть исключительно ради наживы", - написал Наварро, комментируя появившееся под одним из его постов уточнение пользователей о том, что европейцы также покупают российскую нефть, а США и сами ведут торговлю с Москвой. Вслед за этим высокопоставленный представитель администрации Трампа запустил опрос среди пользователей социальной сети. "Вы видите, как индийские особые интересы пытаются вмешаться во внутриполитический диалог с помощью лжи о покупке Индией российской нефти. Стоит ли X показывать эту чушь как комментарии "разных точек зрения"?" - спросил Наварро. В результате 78% пользователей из 47 тысяч проголосовавших поддержали возможность дальнейшей публикации комментариев в формате "добавленного контекста читателей". Однако ход голосования не устроил Наварро, который попытался обвинить Индию в подтасовке результатов. "Индия является страной с самым большим населением в мире, и все, на что она способна, - это управлять несколькими сотнями тысяч пропагандистов, которые мухлюют с опросами? Смешно. Америка, посмотри, как иностранные интересы используют наши социальные сети для продвижения своей повестки", - написал чиновник. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией (по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года), а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

https://ria.ru/20250904/durov-2039701358.html

https://ria.ru/20250903/tramp-2039519300.html

https://ria.ru/20250905/mask-2040040792.html

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, сша, дональд трамп, илон маск