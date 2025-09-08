https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040550064.html

Спецоперация, 8 сентября: ВС России нанесла удар по объекту ВПК Украины

Спецоперация, 8 сентября: ВС России нанесла удар по объекту ВПК Украины - РИА Новости, 08.09.2025

Спецоперация, 8 сентября: ВС России нанесла удар по объекту ВПК Украины

Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:23:00+03:00

2025-09-08T22:23:00+03:00

2025-09-08T22:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

дональд трамп

сергей лавров

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, российские группировки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки превысили 1340 военнослужащих. Также ВСУ потеряли два танка, 13 боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 13 артиллерийских орудий, 12 станций радиоэлектронной борьбы и 14 складов боеприпасов и материальных средств. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 195 беспилотников самолетного типа. Процесс оздоровления Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО, заявил, что переговоры президентского уровня на Аляске показали понимание американским лидером Дональдом Трампом необходимости вести урегулирование кризиса на Украине на основе уважения национальных интересов всех участников конфликта. Кроме того, США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, отметил Лавров. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил в эфире своей программы на радио Sputnik, что значительная часть внутренних целей специальной военной операции уже выполнена. По его словам, фактически начался "процесс оздоровления" и Россия осознаёт себя самостоятельным государством-цивилизацией с совершенно отличным от Запада обществом. Произошедшее он назвал историческим событием, победой, которой можно гордиться. Как заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, американское происхождение имеет каждый десятый наёмник в ВСУ. Он добавил, что большинство американцев, которые едут в ВСУ, это радикалы-националисты, которым нужен боевой опыт. При этом Киев, по словам Мирошника, старается скрыть число погибших наёмников-националистов, украинским боевикам дали установку уродовать тела, чтобы их невозможно было опознать. Украинские матери массово направляют обращения на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой оказать содействие в поисках их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. По его словам, письма приходят сотнями, в них украинки пишут о доверии к Кадырову, и что "не верят украинским националистам и нацистам". Конфликт будет улажен Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что "недоволен" ситуацией на Украине, комментируя сообщения о недавних ударах Вооруженных сил РФ. Тем не менее, американский лидер считает, что конфликт будет "улажен". Также Трамп сообщил о том, что лидеры ряда европейских стран в начале недели посетят Соединенные Штаты, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. Урегулирование на Украине должно учитывать законные интересы всех сторон, касающиеся вопросов безопасности, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе созванного по его инициативе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на этом саммите заявил, что разделяет позицию Бразилии по украинскому кризису. Прием Украины в Евросоюз будет означать втягивание всего сообщества в конфликт, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, Венгрия хотела бы этого избежать. Министр добавил, что отношения между Украиной и Венгрией постоянно ухудшаются, но ответственность за это несёт исключительно Киев. Австралия, поддерживающая Киев, отдала на нужды ВСУ все доступные ей запасы вооружения, заявил РИА Новости австралийский политолог Марк Лоу. На полях прошедшего на прошлой неделе Восточного экономического форума он заявил, что страна передала Киеву, в том числе, 49 старых танков Abrams, и ничего не осталось. Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Газета New York Times со ссылкой на данные музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила, что как минимум 92 американских наёмника погибли на Украине, воюя за ВСУ. Что будет считать победой Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком. Он сказал, что Россия якобы хочет "полностью оккупировать" Украину, утверждая, что это и было бы победой российского президента Владимира Путина, и пока этого не произойдёт, победа будет на стороне Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем ежемесячном отчете заявил, что российские Вооружённые Силы на основных направлениях до шести раз превосходят украинские войска в силах и средствах. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в результате ударов были поражены цеха беспилотников и лагеря ВСУ в Черниговской области, склады, обогатительные фабрики и пункты временной дислокации с иностранными наёмниками в Днепропетровской области. Кроме того, по его словам, удар был нанесен по Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) в районе Киева, после чего в городе и Киевской области произошли массовые отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040400503.html

https://ria.ru/20250908/makeevka-2040543602.html

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040454118.html

https://ria.ru/20250908/kiev-2040451357.html

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040353727.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, дональд трамп, сергей лавров, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, брикс