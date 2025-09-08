Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 08.09.2025 (обновлено: 12:25 08.09.2025)
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины

Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
