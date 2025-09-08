https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040400503.html

ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины

ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины - РИА Новости, 08.09.2025

ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины

ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:19:00+03:00

2025-09-08T12:19:00+03:00

2025-09-08T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф