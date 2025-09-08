https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040400503.html
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России поразили объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:19:00+03:00
2025-09-08T12:19:00+03:00
2025-09-08T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
