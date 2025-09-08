Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 08.09.2025 (обновлено: 12:17 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040399761.html
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:16:00+03:00
2025-09-08T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_323:0:2481:1214_1920x0_80_0_0_d33b7837dfb2df5ef22ffc56f41c0a9f.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_569:0:2481:1434_1920x0_80_0_0_6f78315b7078e838c88e64d76f5bb95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Северск
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 170 боевиков и два танка в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаСеверск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала