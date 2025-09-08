https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040399761.html
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
