ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.

2025-09-08T12:16:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ, два танка в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

2025

Ольга Фомченкова

