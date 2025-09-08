Рейтинг@Mail.ru
БПЛА группировки "Север" уничтожили французский миномет ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 08.09.2025
БПЛА группировки "Север" уничтожили французский миномет ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
франция
вооруженные силы украины
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, уничтожил 120-миллиметровый французский миномет MO-120-RT-61 ВСУ вместе с личным составом, состоявшим из иностранных наемников, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер". "Расчет БПЛА группировки войск "Север", работая в Сумской области рамках расширения буферной зоны, выявил и уничтожил 120-миллиметровый нарезной миномет MO-120-RT-61 ВСУ производства Франции вместе с его расчетом, состоявшим из иностранных наемников неизвестного происхождения", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Ветер". Военный пояснил, что тот факт, что расчет миномета был не украинский стал очевиден благодаря радиоперехвату, так как переговоры боевиками ВСУ велись на иностранном языке, а то, что миномет был иностранного производства стало ясно исходя из характера его работы и по осколкам выпущенных им мин. "То, что миномет был натовского производства, выяснили благодаря изучению осколков мин, которыми он работал. Цвет и маркировка боеприпасов отличались от привычных старых советских и российских образцов, и соответствовали натовским стандартам. При этом, размер и вес осколков боеприпасов, как и дальность действия орудия, указывали на то, что это именно 120-миллиметровый миномет", - сообщил боец. Собеседник агентства отметил, что позиции, на которых находился уничтоженный миномет и расчет, удерживала 47-ая механизированная бригада ВСУ. Операторы БПЛА, работая в тесной связке с разведчиками, в рамках контрбатарейной борьбы выследили замаскированный иностранный миномет противника, и, работая тремя БПЛА, разведывательным беспилотником-корректировщиком, ударным FPV-дроном и ударным БПЛА "Молния", уничтожили орудие вместе с его расчетом и складом боекомплекта. "Разведывательный дрон корректировал работу ударных, FPV проник в лесополосу и уничтожил сам миномет, а "Молния" уничтожила склад с его боекомплектом", - подытожил военнослужащий. Видео объективного контроля, снятые с корректировщика и FPV, подтверждают успешное поражение цели. Кадры работы бойцов переданы в распоряжение агентства.
сумская область
франция
2025
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Север", действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, уничтожил 120-миллиметровый французский миномет MO-120-RT-61 ВСУ вместе с личным составом, состоявшим из иностранных наемников, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Ветер".
"Расчет БПЛА группировки войск "Север", работая в Сумской области рамках расширения буферной зоны, выявил и уничтожил 120-миллиметровый нарезной миномет MO-120-RT-61 ВСУ производства Франции вместе с его расчетом, состоявшим из иностранных наемников неизвестного происхождения", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Ветер".
Военный пояснил, что тот факт, что расчет миномета был не украинский стал очевиден благодаря радиоперехвату, так как переговоры боевиками ВСУ велись на иностранном языке, а то, что миномет был иностранного производства стало ясно исходя из характера его работы и по осколкам выпущенных им мин.
"То, что миномет был натовского производства, выяснили благодаря изучению осколков мин, которыми он работал. Цвет и маркировка боеприпасов отличались от привычных старых советских и российских образцов, и соответствовали натовским стандартам. При этом, размер и вес осколков боеприпасов, как и дальность действия орудия, указывали на то, что это именно 120-миллиметровый миномет", - сообщил боец.
Собеседник агентства отметил, что позиции, на которых находился уничтоженный миномет и расчет, удерживала 47-ая механизированная бригада ВСУ.
Операторы БПЛА, работая в тесной связке с разведчиками, в рамках контрбатарейной борьбы выследили замаскированный иностранный миномет противника, и, работая тремя БПЛА, разведывательным беспилотником-корректировщиком, ударным FPV-дроном и ударным БПЛА "Молния", уничтожили орудие вместе с его расчетом и складом боекомплекта.
"Разведывательный дрон корректировал работу ударных, FPV проник в лесополосу и уничтожил сам миномет, а "Молния" уничтожила склад с его боекомплектом", - подытожил военнослужащий.
Видео объективного контроля, снятые с корректировщика и FPV, подтверждают успешное поражение цели. Кадры работы бойцов переданы в распоряжение агентства.
