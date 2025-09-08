Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал об атаках FPV-дронов ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 08.09.2025
Врач рассказал об атаках FPV-дронов ВСУ на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Практически все ранения российских бойцов на красноармейском направлении - результат атак FPV-дронов, сообщил РИА Новости военный медик 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Хирург". "Наибольшее количество ранений происходит от FPV-дронов и сбросов (гранат - ред.). За четыре месяца я не видел ни одного пулевого ранения. В основном к нам едут с осколочными, с переломами - всё, что может сотворить FPV-дрон", - рассказал РИА Новости "Хирург". "Хирург" - профессиональный врач, по образованию судмедэксперт-патологоанатом. С 2022 года работал в зоне СВО как волонтер, позже поступил на службу в 33-й полк. "Хирург" оборудовал в нескольких километрах от фронта полноценный врачебный кабинет, где можно не только стабилизировать состояние раненого перед отправкой в госпиталь, но и сделать кардиограмму, оказать военнослужащим стоматологическую помощь и провести другие виды осмотра. Несмотря на постоянную опасность попасть под удар дронами, врач считает свою службу долгом перед сослуживцами. "Людям нужна помощь, а тем более помощь квалифицированного врача, именно профессиональный подход.... Лично я моей бригаде всегда говорю - это два человека - "я дирижер, вы мой оркестр". Четыре месяца я в этой дислокации работаю - у нас не было ни одного "двухсотого" (погибшего - ред.). Все выезжали отсюда живыми", - рассказал "Хирург" корреспондентам РИА Новости.
Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Практически все ранения российских бойцов на красноармейском направлении - результат атак FPV-дронов, сообщил РИА Новости военный медик 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Хирург".
"Наибольшее количество ранений происходит от FPV-дронов и сбросов (гранат - ред.). За четыре месяца я не видел ни одного пулевого ранения. В основном к нам едут с осколочными, с переломами - всё, что может сотворить FPV-дрон", - рассказал РИА Новости "Хирург".
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан
Десантники уничтожили корректировщиков ВСУ под Часовым Яром
"Хирург" - профессиональный врач, по образованию судмедэксперт-патологоанатом. С 2022 года работал в зоне СВО как волонтер, позже поступил на службу в 33-й полк. "Хирург" оборудовал в нескольких километрах от фронта полноценный врачебный кабинет, где можно не только стабилизировать состояние раненого перед отправкой в госпиталь, но и сделать кардиограмму, оказать военнослужащим стоматологическую помощь и провести другие виды осмотра. Несмотря на постоянную опасность попасть под удар дронами, врач считает свою службу долгом перед сослуживцами.
"Людям нужна помощь, а тем более помощь квалифицированного врача, именно профессиональный подход.... Лично я моей бригаде всегда говорю - это два человека - "я дирижер, вы мой оркестр". Четыре месяца я в этой дислокации работаю - у нас не было ни одного "двухсотого" (погибшего - ред.). Все выезжали отсюда живыми", - рассказал "Хирург" корреспондентам РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
