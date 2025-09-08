https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040337827.html

Врач рассказал об атаках FPV-дронов ВСУ на Красноармейском направлении

Врач рассказал об атаках FPV-дронов ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.09.2025

Врач рассказал об атаках FPV-дронов ВСУ на Красноармейском направлении

Практически все ранения российских бойцов на красноармейском направлении - результат атак FPV-дронов, сообщил РИА Новости военный медик 33-го полка 20-й... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T04:10:00+03:00

2025-09-08T04:10:00+03:00

2025-09-08T04:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Практически все ранения российских бойцов на красноармейском направлении - результат атак FPV-дронов, сообщил РИА Новости военный медик 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Хирург". "Наибольшее количество ранений происходит от FPV-дронов и сбросов (гранат - ред.). За четыре месяца я не видел ни одного пулевого ранения. В основном к нам едут с осколочными, с переломами - всё, что может сотворить FPV-дрон", - рассказал РИА Новости "Хирург". "Хирург" - профессиональный врач, по образованию судмедэксперт-патологоанатом. С 2022 года работал в зоне СВО как волонтер, позже поступил на службу в 33-й полк. "Хирург" оборудовал в нескольких километрах от фронта полноценный врачебный кабинет, где можно не только стабилизировать состояние раненого перед отправкой в госпиталь, но и сделать кардиограмму, оказать военнослужащим стоматологическую помощь и провести другие виды осмотра. Несмотря на постоянную опасность попасть под удар дронами, врач считает свою службу долгом перед сослуживцами. "Людям нужна помощь, а тем более помощь квалифицированного врача, именно профессиональный подход.... Лично я моей бригаде всегда говорю - это два человека - "я дирижер, вы мой оркестр". Четыре месяца я в этой дислокации работаю - у нас не было ни одного "двухсотого" (погибшего - ред.). Все выезжали отсюда живыми", - рассказал "Хирург" корреспондентам РИА Новости.

https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040334766.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф