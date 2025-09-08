Рейтинг@Mail.ru
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/soglasheniya-2040398901.html
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT - РИА Новости, 08.09.2025
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT
В Евросоюзе считают, что договоренности США и ЕС в сфере обороны, торговли, а также по украинскому конфликту следует рассматривать как то, что позволило блоку... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:12:00+03:00
2025-09-08T12:12:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что договоренности США и ЕС в сфере обороны, торговли, а также по украинскому конфликту следует рассматривать как то, что позволило блоку выиграть "немного времени", а не урегулировало спорные вопросы Брюсселя и Вашингтона, Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. "Высокопоставленный чиновник ЕС заявил Financial Times, что соглашения по обороне, торговле и Украине следует рассматривать как то, что "дало ЕС немного времени" применительно к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, а не как урегулирование спорных вопросов", - говорится в публикации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
сша
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT

FT: соглашения с США по торговле, обороне и Украине позволили ЕС выиграть время

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что договоренности США и ЕС в сфере обороны, торговли, а также по украинскому конфликту следует рассматривать как то, что позволило блоку выиграть "немного времени", а не урегулировало спорные вопросы Брюсселя и Вашингтона, Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
"Высокопоставленный чиновник ЕС заявил Financial Times, что соглашения по обороне, торговле и Украине следует рассматривать как то, что "дало ЕС немного времени" применительно к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, а не как урегулирование спорных вопросов", - говорится в публикации.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Коалиция недоумков". СМИ раскрыли, что произошло с лидерами ЕС в США
22 августа, 09:31
 
В миреСШАВашингтон (штат)БрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала