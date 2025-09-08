https://ria.ru/20250908/soglasheniya-2040398901.html

Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что договоренности США и ЕС в сфере обороны, торговли, а также по украинскому конфликту следует рассматривать как то, что позволило блоку выиграть "немного времени", а не урегулировало спорные вопросы Брюсселя и Вашингтона, Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. "Высокопоставленный чиновник ЕС заявил Financial Times, что соглашения по обороне, торговле и Украине следует рассматривать как то, что "дало ЕС немного времени" применительно к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, а не как урегулирование спорных вопросов", - говорится в публикации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

