https://ria.ru/20250908/soglasheniya-2040398901.html
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT - РИА Новости, 08.09.2025
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT
В Евросоюзе считают, что договоренности США и ЕС в сфере обороны, торговли, а также по украинскому конфликту следует рассматривать как то, что позволило блоку... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:12:00+03:00
2025-09-08T12:12:00+03:00
2025-09-08T12:12:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что договоренности США и ЕС в сфере обороны, торговли, а также по украинскому конфликту следует рассматривать как то, что позволило блоку выиграть "немного времени", а не урегулировало спорные вопросы Брюсселя и Вашингтона, Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. "Высокопоставленный чиновник ЕС заявил Financial Times, что соглашения по обороне, торговле и Украине следует рассматривать как то, что "дало ЕС немного времени" применительно к администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, а не как урегулирование спорных вопросов", - говорится в публикации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250822/vstrecha-2036906644.html
сша
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Соглашения с США по Украине позволили выиграть время для ЕС, пишет FT
FT: соглашения с США по торговле, обороне и Украине позволили ЕС выиграть время