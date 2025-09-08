Слуцкий предложил развивать мобильные кружки для школьников
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Для российских школьников из малых городов и деревень необходимо организовать "кружки на колесах", что позволит обеспечить всем детям равные возможности в получении дополнительного образования, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"ЛДПР добьется равных возможностей для наших детей во всем комплексе детского школьного образования. В том числе в том, чтобы развивать мобильные кружки. Потому что неравенство проявляется и в том, что детям из сёл не только некуда ходить, но и далеко ездить. Если школа за десятки километров, то почему кружок должен находиться ближе? Родители не могут возить туда каждый день. Мобильный формат хорошо себя показал в проектах, которые поддерживаются президентскими фондами. Уверен, что надо использовать этот опыт и запустить его на государственном уровне", - сказал Слуцкий.
Как пояснил парламентарий, благодаря введению и развитию системы "кружков на колесах" детям не придется ездить куда-то далеко - наоборот, специалисты будут приезжать в малые города и деревни. Лидер ЛДПР добавил, что равные шансы должны быть у всех детей, независимо от места рождения и доходов семьи, а дополнительное образование - базовое условие для развития школьников в РФ.
"Только так мы победим региональное неравенство. Каждый ребенок - в Ярославской области, в Псковской или на Кавказе - должен иметь равный шанс развить свои способности. Равные в школе, равные в дополнительном образовании, равные в жизни! Это наш принцип. Россия - больше, чем Москва", - заключил он.