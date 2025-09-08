https://ria.ru/20250908/slutskij-2040330395.html

Слуцкий предложил развивать мобильные кружки для школьников

Слуцкий предложил развивать мобильные кружки для школьников - РИА Новости, 08.09.2025

Слуцкий предложил развивать мобильные кружки для школьников

Для российских школьников из малых городов и деревень необходимо организовать "кружки на колесах", что позволит обеспечить всем детям равные возможности в... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T01:12:00+03:00

2025-09-08T01:12:00+03:00

2025-09-08T01:12:00+03:00

общество

россия

ярославская область

кавказ

леонид слуцкий (политик)

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Для российских школьников из малых городов и деревень необходимо организовать "кружки на колесах", что позволит обеспечить всем детям равные возможности в получении дополнительного образования, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "ЛДПР добьется равных возможностей для наших детей во всем комплексе детского школьного образования. В том числе в том, чтобы развивать мобильные кружки. Потому что неравенство проявляется и в том, что детям из сёл не только некуда ходить, но и далеко ездить. Если школа за десятки километров, то почему кружок должен находиться ближе? Родители не могут возить туда каждый день. Мобильный формат хорошо себя показал в проектах, которые поддерживаются президентскими фондами. Уверен, что надо использовать этот опыт и запустить его на государственном уровне", - сказал Слуцкий. Как пояснил парламентарий, благодаря введению и развитию системы "кружков на колесах" детям не придется ездить куда-то далеко - наоборот, специалисты будут приезжать в малые города и деревни. Лидер ЛДПР добавил, что равные шансы должны быть у всех детей, независимо от места рождения и доходов семьи, а дополнительное образование - базовое условие для развития школьников в РФ. "Только так мы победим региональное неравенство. Каждый ребенок - в Ярославской области, в Псковской или на Кавказе - должен иметь равный шанс развить свои способности. Равные в школе, равные в дополнительном образовании, равные в жизни! Это наш принцип. Россия - больше, чем Москва", - заключил он.

https://ria.ru/20250326/putin-2007556619.html

https://ria.ru/20250901/gosduma-2038729899.html

россия

ярославская область

кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярославская область, кавказ, леонид слуцкий (политик), лдпр