Славянск остался без света - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 08.09.2025 (обновлено: 13:20 08.09.2025)
Славянск остался без света
Город Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, полностью обесточен от электроснабжения, сообщает в понедельник украинское РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Город Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, полностью обесточен от электроснабжения, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Славянске пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.
2025
Въезд в город Славянск
Въезд в город Славянск. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Город Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, полностью обесточен от электроснабжения, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"В Славянске пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
