Славянск остался без света

08.09.2025

Славянск остался без света

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Город Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, полностью обесточен от электроснабжения, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Славянске пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.

