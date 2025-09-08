Славянск остался без света

https://ria.ru/20250908/slavjansk-2040417179.html
Город Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, полностью обесточен от электроснабжения, сообщает в понедельник украинское РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Город Славянск, находящийся на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики, полностью обесточен от электроснабжения, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Славянске пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Славянск расположен в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город находится в 110 километрах от Донецка. В нем есть крупный транспортный узел.
