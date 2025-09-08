https://ria.ru/20250908/sipkhandon-2040397381.html

Сонексай Сипхандон: Лаос мог бы получать нефтепродукты из России

Сонексай Сипхандон: Лаос мог бы получать нефтепродукты из России - РИА Новости, 08.09.2025

Сонексай Сипхандон: Лаос мог бы получать нефтепродукты из России

Новые американские пошлины в отношении Лаоса являются нарушением международных норм, в этой связи Вьентьян и Москва сверят данные по торговле и обсудят то, как... РИА Новости, 08.09.2025

Новые американские пошлины в отношении Лаоса являются нарушением международных норм, в этой связи Вьентьян и Москва сверят данные по торговле и обсудят то, как можно минимизировать негативный эффект от тарифов, заявил РИА Новости глава лаосского правительства Сонексай Сипхандон. В интервью агентству он рассказал о сотрудничестве двух стран в сфере энергетики, расширении торговли и о строительстве новой лаосско-российской школы.– Как вы можете прокомментировать новые тарифы, которые США ввели в отношении Лаоса? Будете ли вы принимать какие-то ответные меры? Планирует ли Вьентьян координироваться с другими странами в вопросе ответных мер?– Что касается одностороннего повышения ставок таможенных пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной Торговой Организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам.Сначала для Лаоса со стороны США были объявлены 46-процентные пошлины. После переговоров они были снижены до 40%, но и это создает трудности для лаосских производителей и экспортеров товаров, которые идут в США. Сейчас у нас более 30 предприятий экспортируют продукцию в США. И еще одно: американский расчет торговых тарифов исходит из данных, которые не совпадают с нашими данными. Например, в 2024 году товарооборот Лаоса и США составил всего 40 миллионов долларов, а США передали нам свои данные, из которых следует, что товарооборот составлял 700 миллионов долларов, и исходя из этой цифры американцы рассчитали ставку импортных пошлин, равную 40%.Правительство сформировало делегацию для переговоров с США и направило письмо президенту США о том, что необходимы дополнительные переговоры и дополнительный обмен данными, чтобы сделать торговые отношения Лаоса и США справедливыми, и чтобы эти отношения продолжались в нормальном режиме. Лаос поддерживает торгово-экономические отношения со многими странами помимо США, и мы советовались с коллегами из других стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которой мы состоим, о том, как снизить эти американские пошлины. В настоящее время Лаос обменивается документами по подготовке торгового соглашения, обмен происходит между соответствующими организациями США, ответственными за торговлю, и созданной правительством ЛНДР делегацией для переговоров с США. Идут переговоры с торговыми организациями США, которые являются получателями лаосских товаров, и которым из-за повышения таможенных тарифов на 40% придется повышать свои цены в США на те же 40%, в результате чего американским покупателям придется дороже платить за эти товары. Если такая ситуация устраивает американских получателей лаосских товаров, и они смогут продолжить их продавать, то наши торговые отношения с ними продолжатся в обычном режиме. А если окажется, что товары становятся слишком дорогими, и американские покупатели больше не смогут их приобретать, то мы будем искать возможности реализовать эти товары в соседних с нами странах или в других странах, не имеющих таких высоких таможенных тарифов. Это могут быть страны Европы, Австралия, страны Азии, страны АСЕАН.Наиболее крупные наши торговые партнеры сегодня – это Вьетнам и КНР, в будущем, наверное, увеличатся и поставки лаосских товаров в Россию.– Как новые американские тарифы повлияли на внешнюю торговлю Лаоса? Есть ли у Вьентьяна планы переориентировать свой экспорт в другие регионы и страны, в том числе Россию?– Одностороннее повышение ставок таможенных пошлин США оказывает как прямое, так и косвенное влияние на внешнюю торговлю Лаоса. Прямое состоит в том, что, когда инвесторы производят в ЛНДР товары, а продать их в США не могут, это повлияет на инвестиции в лаосскую экономику. Также возникнут проблемы для предприятий Лаоса, которые экспортируют продукцию в США. Если они не смогут продавать продукцию в Америку и не сразу найдут других покупателей, может возникнуть безработица, некоторое количество рабочих останется без работы. Правительство, конечно, в любом случае их поддержит и будет им помогать – и налоговыми льготами, и поиском новых рынков для реализации их продукции. Что касается рабочих, которые потеряют работу, у нас сейчас реализуются несколько проектов создания промышленных зон, технопарков, и мы будем перераспределять туда освободившуюся рабочую силу, чтобы рабочие смогли продолжить работу там.Мы сейчас будем проверять всю продукцию, которая производится для американского рынка, чтобы определить, что из этих товаров может быть использовано у нас внутри страны, и будем поощрять такое использование этой продукции, и будем действовать, как представители производителей такой продукции. Например, производство солнечных батарей. У нас есть довольно большая отрасль промышленности, производящая солнечные батареи для рынка США. Мы будем переориентировать продукцию этой отрасли на поставки инвесторам, которые заняты постройкой солнечных ферм в Лаосе. Одновременно мы будем побуждать население, государственные организации, госпредприятия и частный сектор использовать солнечные батареи для получения электроэнергии для бытовых нужд: например, семьи могут устанавливать солнечные батареи на крыше дома, чтобы получать от них часть электричества. Для той части продукции, которая останется после этого, мы будем постепенно искать иностранные рынки сбыта.– Какие товары вы бы хотели поставлять в Россию?– Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны, – сельскохозяйственная продукция, например кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию.Еще один такой товар, который мы можем поставлять, – это продукция ткацкой и швейной промышленности, прежде всего – постельное белье. Есть еще и солнечные батареи, и именно эта продукция поставляется в США наибольшими объемами. И если у наших российских друзей есть рынок такой продукции, мы рады будем ее поставлять в Россию. Накануне на бизнес-диалоге Россия-Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов.– Какие товары вы хотели бы импортировать из России?– Из России мы получаем машины и оборудование, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, целлюлозу для производства качественной бумаги. Собираемся импортировать из России ячмень для производства лаосского пива.У меня была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мы говорили и об укреплении торговых отношений между нашими странами. Очень скоро, 24 октября, состоится заседание межправительственной Лаосско-Российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая тщательно сверит данные о товарах, которыми мы обмениваемся в рамках двусторонней торговли, и выяснит, по каким позициям есть возможность увеличить объемы поставок, чтобы помочь ЛНДР решать проблемы, связанные с влиянием на экономику одностороннего повышения таможенных тарифов США.Лаос вынужден импортировать 100% необходимых нефтепродуктов. У России много нефти и газа. Может быть, можно наладить поставки нефтепродуктов из России в Лаос, а мы готовы в ответ продавать в Россию наши полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться, например бокситы или калий для производства удобрений.– Готовятся ли совместные проекты Лаоса и России в сфере энергетики, о которых вы можете рассказать? Быть может, какие-то компании уже вышли на определенные договоренности?– В Лаосе давно развивается, главным образом, гидроэнергетика. Сейчас 95% электроэнергии производится в Лаосе гидроэлектростанциями, их в стране почти сто, их совокупная мощность составляет сейчас 12 тысяч мегаватт. В планах у нас довести эту мощность до 30 тысяч мегаватт. Однако мы развиваем не только гидроэнергетику, но и использование альтернативных источников энергии, таких, как энергия ветра и солнечная энергия. Также недавно у нас был подписан протокол с компанией "Росатом", касающийся развития атомной энергетики в мирных целях. В протоколе идет речь как о строительстве атомной электростанции, так и о развитии медицинского и сельскохозяйственного применения атома.Что касается российских компаний, уже занятых в Лаосе в сфере энергетики, есть только одна такая компания – "Регион-Ойл", которая является долевым участником проекта строительства ГЭС "Секонг-4" вместе с предприятиями Лаоса и Таиланда. Накануне во время встречи российский президент Владимир Путин сказал мне о нескольких российских компаниях, которые сейчас изучают возможности участия в энергетических проектах в ЛНДР. В сфере добычи полезных ископаемых работают сейчас только две российские компании, "ГранДепот" и "Нейланд", они занимаются геологоразведкой и геологическими исследованиями. Мы всегда рады приветствовать российские предприятия, которые изучают возможности инвестирования в различные сферы экономики ЛНДР. Это касается и туризма, и технологической сферы, информационных технологий. Я посетил выставку здесь, на территории кампуса университета (ДВФУ – ред.), и увидел, насколько высоко (в России – ред.) развиты цифровизация, искусственный интеллект, разработка беспилотников для выполнения как военных, так и для гражданских социально-экономических задач.– Есть ли у Лаоса желание закупать в России дроны или технологии в сфере искусственного интеллекта?– Мы сейчас и закупаем, и разрабатываем собственные беспилотники, в основном для сферы здравоохранения. Ведется также сотрудничество с российскими военными в этой сфере. В дальнейшем наши государственные ведомства, прежде всего министерство технологий и связи, будут изучать и разрабатывать применение этих технологий в социально-экономической сфере, в особенности в разведке полезных ископаемых и в охране окружающей среды. Вчера на выставке тоже об этом говорилось: использование беспилотников в охране окружающей среды, природных ресурсов. Например, невозможно отправить людей во все леса, особенно в труднодоступных местах. Для контроля состояния лесов на больших площадях больше подходит использование спутникового наблюдения и наблюдения с помощью дронов. В Лаосе уже начато производство собственных дронов, однако пока система управления этими дронами эффективна на меньших расстояниях, чем у российских беспилотников.– Хочет ли Лаос стать членом БРИКС?– Если говорить о международном сотрудничестве, в частности о таком механизме сотрудничества, как БРИКС, с точки зрения ЛНДР это механизм, приносящий огромную пользу странам-членам объединения в сфере социально-экономического развития. Весь мир наблюдает с огромным интересом, как растет валовый внутренний продукт стран БРИКС. БРИКС охватывает практически все регионы мира. Россия, в Азии – Китай и Индия, в Африке – ЮАР, и Бразилия в Латинской Америке объединились для сотрудничества и ведения торговли, которая осуществляется в соответствии с международным торговым законодательством. Наша страна, ЛНДР, ясно видит выгоды, которые приносит этот механизм его участникам. Во-вторых, БРИКС объединяет вокруг себя развивающиеся страны, предлагая им сотрудничество и возможность участвовать в таких торговых отношениях (основанных на международном торговом законодательстве – ред.), которые развивает объединение. Ведь сегодня, как вы знаете, у стран Запада есть свои механизмы сотрудничества – это и "Большая Семерка", и "Большая Двадцатка", однако сотрудничество в рамках БРИКС отличается тем, что между странами объединения действует собственная система взаимных платежей, и главное, это сотрудничество основано на справедливости и на уважении к суверенитету и самостоятельности стран, участвующих в этом сотрудничестве. В БРИКС нет подчинения одних стран другим, в то время как в торговых отношениях со странами Запада взаимные расчеты осуществляются через систему SWIFT, с помощью которой крупные державы Запада стремятся доминировать над партнерами. Россия сейчас столкнулась с этой проблемой, когда против нее были введены санкции, в том числе Россию отключили от системы SWIFT, попытавшись таким образом исключить Россию из международных торговых отношений, да еще и арестовали 300 миллиардов долларов российских активов. Такому давлению может подвергнуться любая страна, работающая в рамках старой системы отношений, старых механизмов. А БРИКС – это новая система отношений, новый механизм, в котором страны-участницы помогают друг другу, и который открывает для развивающихся стран возможности для более эффективного экономического развития. Лаос поддерживает принципы деятельности БРИКС, у нас есть намерение вступить в это объединение. Об этом сказал в своем выступлении на встрече БРИКС+ в Казани президент Лаоса Тхонглун Сисулит, он заявил, что Лаос намеревается вступить в БРИКС.– Какие меры, которые нужно принять, чтобы вступить в БРИКС, подана ли заявка?– Принятие стран в состав БРИКС – это прерогатива стран-членов объединения. ЛНДР готова для начала вступить в объединение в любом статусе, как это произошло, например, несколько дней назад на саммите в Китае с нашим участием в Шанхайской Организации Сотрудничества, в которую мы вступили в качестве партнера по диалогу при поддержке России, Китая и других стран ШОС. Я думаю, что с членством Лаоса в БРИКС будет так же, с учетом того факта, что экономика Лаоса пока по объему не настолько велика. Так что мы сначала станем страной-партнером объединения.– Какие ваши впечатления от встречи с президентом России Владимиром Путиным?– Прежде всего хочу выразить президенту Владимиру Путину глубокую благодарность за приглашение на Десятый Восточный экономический форум, ставший важнейшей площадкой международного экономического диалога стран Азии. На самом деле, это ведь была его идея, прекрасная идея президента России, – собрать первый такой форум в 2015 году, и сегодня мы здесь, уже на десятом таком форуме.Я очень рад и горд тем, что впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным, мировым лидером, лидером мировой державы, сильной как в сфере безопасности, так и в политике и экономике. Ему приходится выдерживать тяжелейшее давление со стороны Запада, но несмотря на эти трудности, он ведет Россию вперед, преодолевая все препятствия. Экономика России продолжает расти, обороноспособность России продолжает постоянно укрепляться.Наша встреча с президентом Путиным проходила на фоне празднования в этом году 65-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом, эту дату мы будем праздновать 7 октября 2025 года. В этом же году мы отмечаем и 60-летие создания нашими странами Российско-Лаосского и Лаосско-Российского обществ дружбы. В этот год нашей дружбы произошла и очередная встреча наших лидеров: в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит совершил государственный визит в Россию. На встрече двух президентов обсуждался широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством наших двух стран, а также в рамках этой встречи было подписано восемь двусторонних соглашений в различных сферах сотрудничества. Наши лидеры подтвердили, что продолжат всемерно развивать и укреплять давние традиционные дружеские отношения и сотрудничество Лаоса и России в сфере политических отношений, в сфере безопасности, в международных отношениях и развитии человеческих ресурсов. Президенты договорились и о дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений и выводе их на уровень, равный тому, на котором осуществляется наше сотрудничество в политической сфере и сфере безопасности. Участие нашей делегации в Восточном экономическом форуме является результатом и продолжением договоренностей наших лидеров об укреплении торгово-экономических отношений между нашими странами.На встрече наших президентов было также подтверждено, что Россия продолжит оказывать ЛНДР поддержку в сфере безопасности и обороны, что будут проводиться совместные военные учения, принимающей стороной которых будут выступать наши страны по очереди, и продолжится сотрудничество двух стран в гуманитарном разминировании и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на территории Лаоса со времен войны (Индокитайской войны 1965-1973 годов – ред.).Что касается развития человеческих ресурсов, подготовки кадров для ЛНДР, Россия продолжит ежегодно предоставлять Лаосу квоты на обучение в российских вузах 100 лаосских студентов. В рамках системы образования Лаоса в шести учебных заведениях страны преподается русский язык. В ближайшее время во Вьентьяне начнется строительство совместной лаосско-российской средней школы.Конечно, продолжится сотрудничество и во многих других областях – в экономике, инвестициях, гуманитарных контактах, туризме. В экономической сфере будет продолжаться и сотрудничество в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и транспорта. И, конечно, в товарообмене, обмене продукцией, в приобретении которой друг у друга заинтересованы наши страны. Вот что я хотел сообщить сегодня вашему агентству.- Финальный вопрос – планируете ли вы вернуться к изучению русского языка?– Обязательно вернусь. Я учился в России, и мне преподаватели русского говорили: когда вернетесь домой, не забывайте русский язык (повторяет последнюю фразу по-русски). Конечно, у меня очень много работы, и не остается времени поговорить с кем-нибудь по-русски, но я иногда включаю российские телеканалы, на слух я все-таки (по-русски – ред.) понимаю. Постараюсь, конечно, восстановить свой русский.Хочу выразить благодарность вашему агентству за интервью, за интересные вопросы, за возможность передать мои ответы через вас российским читателям и зрителям, рассказать им об отношениях между Лаосом и Россией, о том, как они развивались, и о том, какими они станут в будущем. Хочу заверить россиян, что наши отношения дружбы, сотрудничества и взаимной помощи и поддержки основаны на искреннем и бескорыстном отношении наших народов друг к другу, и на взаимном доверии.Приглашаю вас, ваше агентство посетить Лаос и посмотреть все воочию. Наш Комитет по пропаганде и информации вышлет вам приглашение. В октябре, как я знаю, Лаос посетит председатель Государственной думы России, с ним, наверное, могут приехать и телевидение, и другие журналисты. И также 24 октября во Вьентьяне будет заседать межправительственная комиссия по сотрудничеству. В это время у нас уже не жарко и нет дождей. Добро пожаловать! (повторяет фразу по-русски)

