Фигурантам дела об отравлении сидром запросили почти десять лет колонии
12:55 08.09.2025 (обновлено: 13:13 08.09.2025)
Фигурантам дела об отравлении сидром запросили почти десять лет колонии
Фигурантам дела об отравлении сидром запросили почти десять лет колонии
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил по 9 лет 9 месяцев колонии для каждого из фигурантов уголовного дела об отравлении напитком "Мистер сидр" - Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова, передает корреспондент РИА Новости из зала Красноглинского районного суда Самары."Прошу назначить … Гусейнову и Айрапетяну 9 лет 9 месяцев лет лишения свободы каждому в колонии общего режима", - сказал прокурор.Производителям напитка Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба фигуранта признали вину частично, не согласившись с обвинением в части сговора группой лиц при производстве напитка.Айрапетян и Гусейнов при допросе в суде сообщали, что не знали, что использованный для изготовления напитка спирт оказался метанолом. По словам Айрапетяна, который привез продукцию Гусейнову, у спирта не было никакой сопроводительной документации. Сам Гусейнов сообщал, что проверял спирт "народными методами": поджигал и смотрел, горит ли он синим пламенем - это было доказательством хорошего качества спирта.Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями " Мистер сидр " и "Лето сидр ". В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
Фигурантам дела об отравлении сидром запросили почти десять лет колонии

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил по 9 лет 9 месяцев колонии для каждого из фигурантов уголовного дела об отравлении напитком "Мистер сидр" - Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова, передает корреспондент РИА Новости из зала Красноглинского районного суда Самары.
"Прошу назначить … Гусейнову и Айрапетяну 9 лет 9 месяцев лет лишения свободы каждому в колонии общего режима", - сказал прокурор.
Производителям напитка Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба фигуранта признали вину частично, не согласившись с обвинением в части сговора группой лиц при производстве напитка.
Айрапетян и Гусейнов при допросе в суде сообщали, что не знали, что использованный для изготовления напитка спирт оказался метанолом. По словам Айрапетяна, который привез продукцию Гусейнову, у спирта не было никакой сопроводительной документации. Сам Гусейнов сообщал, что проверял спирт "народными методами": поджигал и смотрел, горит ли он синим пламенем - это было доказательством хорошего качества спирта.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями " Мистер сидр " и "Лето сидр ". В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
