Фигурантам дела об отравлении сидром запросили почти десять лет колонии

САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил по 9 лет 9 месяцев колонии для каждого из фигурантов уголовного дела об отравлении напитком "Мистер сидр" - Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова, передает корреспондент РИА Новости из зала Красноглинского районного суда Самары."Прошу назначить … Гусейнову и Айрапетяну 9 лет 9 месяцев лет лишения свободы каждому в колонии общего режима", - сказал прокурор.Производителям напитка Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну предъявлено обвинение в производстве и реализации спиртосодержащей продукции группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба фигуранта признали вину частично, не согласившись с обвинением в части сговора группой лиц при производстве напитка.Айрапетян и Гусейнов при допросе в суде сообщали, что не знали, что использованный для изготовления напитка спирт оказался метанолом. По словам Айрапетяна, который привез продукцию Гусейнову, у спирта не было никакой сопроводительной документации. Сам Гусейнов сообщал, что проверял спирт "народными методами": поджигал и смотрел, горит ли он синим пламенем - это было доказательством хорошего качества спирта.Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его последующей реализации. Для сокращения технических расходов и временных затрат соучастники заменили естественную технологию создания напитка на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями " Мистер сидр " и "Лето сидр ". В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали.
