Украинский пленный назвал тактику использования штурмовиков в ВСУ паскудной
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Геннадий Скуридин рассказал, что штурмовиков в украинскую армию набирают вне зависимости от состояния их здоровья и подготовки, их использует как "живой щит", это, по его словам, не хорошо и не плохо, а паскудно. "Ну какой из меня штурм? Нас использовали как живой щит, или, как там выразится, или просто бросали на мясо. Не очень хорошо и не очень плохо. Ну это... это паскудно. Ну они знают, что там идут на убой, и все равно всех толкают толкают и толкают", - сказал он. Тактику, которую используют ВСУ, он посчитал бессмысленной до такой степени, что "такого же может быть". Скуридин сдался в плен военнослужащим группировки войск "Север" в ходе очередной безуспешной контратаки украинских боевиков в Сумской области. Он рассказал, что был мобилизован в марте 2025 года. При этом никакого отбора и проверки здоровья во время мобилизации не проводилось - сотрудники просто спросили возраст прибывших мужчин и выбрали несколько из списка. Ему с сослуживцами было приказано выйти на определённую точку, пройти некоторое расстояние и ждать дальнейших указаний. Во время попытки выполнить это задание у украинских военнослужащих завязался бой с российскими бойцами. Скуридин отметил, что все украинцы, которые пытались отстреливаться, погибли. Он и ещё несколько военнослужащих ВСУ "подняли руки, сдали оружие". Сам процесс сдачи в плен, по его словам, прошёл "отлично, без насильственных действий и избиений". Скуридин предположил, что в случае, если бы кто-то из украинских политиков или их детей тоже воевал и находился на линии соприкосновения, то "войны этой и не было". Всем гражданам Украины, кто не хочет погибнуть, он порекомендовал сдаваться в плен или самовольно оставлять свою часть.
