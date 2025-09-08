Рейтинг@Mail.ru
Суперфинал Кубка Сергея Карякина состоялся в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
12:12 08.09.2025
Суперфинал Кубка Сергея Карякина состоялся в Подмосковье
Суперфинал Кубка Сергея Карякина состоялся в Подмосковье
Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в подмосковной Лобне, он объединил более 1,5 тысячи участников и зрителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в подмосковной Лобне, он объединил более 1,5 тысячи участников и зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Заключительный этап кубка включал сразу несколько турниров, в которых приняли участие шахматисты всех возрастов из 13 российских регионов. "Когда в 2022 году мы с Сергеем Карякиным обсуждали первый турнир, то планировали сделать самые масштабные любительские соревнования по шахматам не только в Подмосковье, но и в стране. Сегодня мы видим, что мы на правильном пути. Я хочу сказать спасибо Сергею за поддержку турнира и участникам за то, что продолжаете идти к цели. Всех вас ждем в следующем году. Уверен, турнир будет только расширяться", – приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова. В "Финале А" в каждой из пяти возрастных категорий соревновались пять сильнейших шахматистов по результатам первого и второго этапов кубка, а также призеры первенств Московской области и Московского региона. Параллельно проходил "Финал Б", открытый для всех желающих. Он также проводился в пяти возрастных группах: среди юношей и девушек 2008-2012 годов рождения, мальчиков и девочек 2013-2014, 2015-2016, 2017 года рождения и младше, а также в открытой категории без возрастных ограничений. Также в рамках Суперфинала прошли турниры среди ветеранов, а также многочисленные шахматные викторины для всех желающих. В этом сезоне в рамках Суперфинала Кубка Карякина прошел отдельный турнир среди участников СВО. Его победителем стал Сергей Некрасов. Завершился фестиваль сеансом одновременной игры между лучшими молодыми шахматистами и Карякиным. Победители и призеры всех турниров были награждены кубками, медалями, эксклюзивными подарками и мороженым. Трем самым представительным шахматным федерациям городских округов Подмосковья федерация шахмат Московской области выделила гранты на шахматный инвентарь и ценные подарки. А общеобразовательные школы региона, представившие на турнир наибольшее количество участников, получили путевки в детские лагеря "Артек" и "Орленок". Кубок Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года.
московская область (подмосковье)
Суперфинал Кубка Сергея Карякина состоялся в Подмосковье

Суперфинал Кубка Карякина собрал свыше 1,5 тысячи любителей шахмат в Подмосковье

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в подмосковной Лобне, он объединил более 1,5 тысячи участников и зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Заключительный этап кубка включал сразу несколько турниров, в которых приняли участие шахматисты всех возрастов из 13 российских регионов.
"Когда в 2022 году мы с Сергеем Карякиным обсуждали первый турнир, то планировали сделать самые масштабные любительские соревнования по шахматам не только в Подмосковье, но и в стране. Сегодня мы видим, что мы на правильном пути. Я хочу сказать спасибо Сергею за поддержку турнира и участникам за то, что продолжаете идти к цели. Всех вас ждем в следующем году. Уверен, турнир будет только расширяться", – приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.
В "Финале А" в каждой из пяти возрастных категорий соревновались пять сильнейших шахматистов по результатам первого и второго этапов кубка, а также призеры первенств Московской области и Московского региона.
Параллельно проходил "Финал Б", открытый для всех желающих. Он также проводился в пяти возрастных группах: среди юношей и девушек 2008-2012 годов рождения, мальчиков и девочек 2013-2014, 2015-2016, 2017 года рождения и младше, а также в открытой категории без возрастных ограничений. Также в рамках Суперфинала прошли турниры среди ветеранов, а также многочисленные шахматные викторины для всех желающих.
В этом сезоне в рамках Суперфинала Кубка Карякина прошел отдельный турнир среди участников СВО. Его победителем стал Сергей Некрасов.
Завершился фестиваль сеансом одновременной игры между лучшими молодыми шахматистами и Карякиным.
Победители и призеры всех турниров были награждены кубками, медалями, эксклюзивными подарками и мороженым. Трем самым представительным шахматным федерациям городских округов Подмосковья федерация шахмат Московской области выделила гранты на шахматный инвентарь и ценные подарки. А общеобразовательные школы региона, представившие на турнир наибольшее количество участников, получили путевки в детские лагеря "Артек" и "Орленок".
Кубок Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года.
