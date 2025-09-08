https://ria.ru/20250908/selyatino-2040403634.html

Экспорт в Китай через международный хаб "Селятино" увеличится в Подмосковье

Экспорт в Китай через международный хаб "Селятино" увеличится в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2025

Экспорт в Китай через международный хаб "Селятино" увеличится в Подмосковье

Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Селятино", который расположен в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья расширят, в связи с чем экспорт с Китаем... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:30:00+03:00

2025-09-08T12:30:00+03:00

2025-09-08T12:49:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

китай

твой бизнес – новости

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Селятино", который расположен в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья расширят, в связи с чем экспорт с Китаем увеличится втрое — со 180 тысяч тонн до 550 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "ТЛЦ "Селятино" является самым быстрым маршрутом для доставки продукции из Московской области в Китай. Срок доставки составляет около 10 дней. На данный момент в Наро-Фоминске реализуется проект по расширению ТЛЦ. В результате реализации через ТЛЦ "Селятино" будет проходить порядка 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое — со 180 тысяч тонн до 550 тысяч тонн", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что инвестиции в проект оцениваются в 14 миллиардов рублей. Так, на территории ТЛЦ "Селятино" будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. ТЛЦ "Селятино" является ключевым объектом международного проекта CRK Terminal (China-Russia-Kazakhstan Terminal) в России. CRK — это трехсторонний проект Подмосковья совместно с Китаем и Казахстаном по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках продвижения и углубления китайско-казахстанско-российского торгового сотрудничества.

московская область (подмосковье), китай, твой бизнес – новости