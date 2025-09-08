Рейтинг@Mail.ru
В ГД заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 08.09.2025 (обновлено: 14:44 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/sayt-2040441095.html
В ГД заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов
В ГД заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов - РИА Новости, 08.09.2025
В ГД заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов
Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:43:00+03:00
2025-09-08T14:44:00+03:00
россия
антон горелкин
госдума рф
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_74:78:3046:1750_1920x0_80_0_0_1b51da830165466bc1bde1e3c9856d1c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи. "Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, Минцифры обещает, что "белый список" будет дополняться. "Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - заключил он.
https://ria.ru/20250905/mintsifra-2040044588.html
https://ria.ru/20250905/operatory-2039971905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b08a6c11f5420f478e5543e6796d09a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон горелкин, госдума рф, общество, технологии
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Общество, Технологии
В ГД заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов

Горелкин: список доступных сайтов должен быть одинаковым для всех операторов

© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© iStock.com / damircudic
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Список интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений, должен быть одинаковым для всех операторов связи, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Минцифры РФ ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях
5 сентября, 16:38
"Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Минцифры обещает, что "белый список" будет дополняться.
"Считаю, что в него обязательно нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане не теряли доступ к важной информации местного уровня", - заключил он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В России начали тестировать доступ к сервисам во время ограничений связи
5 сентября, 12:59
 
РоссияАнтон ГорелкинГосдума РФОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала