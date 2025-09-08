https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040389690.html

Песков отметил неэффективность введенных против России санкций

Песков отметил неэффективность введенных против России санкций - РИА Новости, 08.09.2025

Песков отметил неэффективность введенных против России санкций

Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:37:00+03:00

2025-09-08T11:37:00+03:00

2025-09-08T11:50:00+03:00

россия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

экономика

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымели эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В целом, наверное, можно сказать одно, что вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже почти четыре года, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250813/rossiya-2034847816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика, дмитрий песков