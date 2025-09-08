Рейтинг@Mail.ru
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям
11:35 08.09.2025 (обновлено: 11:53 08.09.2025)
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям
Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно, санкции - это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. И, конечно же, они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям

Песков: Киев и Европа делают всё, чтобы навязать США предложения по санкциям

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно, санкции - это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. И, конечно же, они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
