https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040388140.html

Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:35:00+03:00

2025-09-08T11:35:00+03:00

2025-09-08T11:53:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно, санкции - это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. И, конечно же, они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

2025

