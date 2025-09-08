https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040388140.html
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям - РИА Новости, 08.09.2025
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям
Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:35:00+03:00
2025-09-08T11:35:00+03:00
2025-09-08T11:53:00+03:00
европа
сша
киев
дмитрий песков
санкции в отношении россии
реакция на санкции
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно, санкции - это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. И, конечно же, они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039510791.html
европа
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, киев, дмитрий песков, санкции в отношении россии, реакция на санкции, в мире
Европа, США, Киев, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, В мире
Песков: Киев и Европа пытаются навязать США предложения по санкциям
Песков: Киев и Европа делают всё, чтобы навязать США предложения по санкциям