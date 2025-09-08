ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg
Bloomberg: ЕС впервые может ввести санкции против Казахстана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз рассматривает идею введения санкций против Казахстана, передает Bloomberg.
"ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", — сообщило агентство со ссылкой на источники.
По их данным, при таком сценарии Астане запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению еврочиновников, может якобы перенаправляться в Россию. Принятие этих мер потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС.
Глава евродипломатии ранее заявляла, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
