https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040371170.html

ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg

ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.09.2025

ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg

Евросоюз рассматривает идею введения санкций против Казахстана, передает Bloomberg. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:36:00+03:00

2025-09-08T10:36:00+03:00

2025-09-08T10:59:00+03:00

в мире

россия

казахстан

москва

кайя каллас

евросоюз

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз рассматривает идею введения санкций против Казахстана, передает Bloomberg."ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", — сообщило агентство со ссылкой на источники.По их данным, при таком сценарии Астане запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению еврочиновников, может якобы перенаправляться в Россию. Принятие этих мер потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС.Глава евродипломатии ранее заявляла, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

https://ria.ru/20250812/sanktsii-2034813140.html

https://ria.ru/20250731/priznanie-2032653615.html

https://ria.ru/20250804/neft-2032901571.html

россия

казахстан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казахстан, москва, кайя каллас, евросоюз, дмитрий песков