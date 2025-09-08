https://ria.ru/20250908/rozysk--2040417789.html

Журналиста из Литвы, проникшего в Курскую область с ВСУ, объявили в розыск

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Литовский журналист Элдорадас Бутримас*, который с ВСУ проник в Курскую область, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, литовский журналист Бутримас* объявлен в России в розыск. Ранее РИА Новости сообщало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

