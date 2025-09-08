Рейтинг@Mail.ru
Журналиста из Литвы, проникшего в Курскую область с ВСУ, объявили в розыск
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 08.09.2025 (обновлено: 14:07 08.09.2025)
Журналиста из Литвы, проникшего в Курскую область с ВСУ, объявили в розыск
Литовский журналист Элдорадас Бутримас*, который с ВСУ проник в Курскую область, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
курская область
литва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Литовский журналист Элдорадас Бутримас*, который с ВСУ проник в Курскую область, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, литовский журналист Бутримас* объявлен в России в розыск. Ранее РИА Новости сообщало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
вооруженные силы украины, россия, курская область, литва
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Литва
© Eldoradas Butrimas Элдорадас Бутримас*
© Eldoradas Butrimas
Элдорадас Бутримас*. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Литовский журналист Элдорадас Бутримас*, который с ВСУ проник в Курскую область, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, литовский журналист Бутримас* объявлен в России в розыск.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Бастрыкин рассказал о наемниках ВСУ, вторгшихся в Курскую область
5 августа, 07:12
Ранее РИА Новости сообщало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области - в частности, Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Западные журналисты незаконно приезжали в Курскую область. Скриншот из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Журналисты из США и Канады незаконно приезжали в Курскую область
26 мая, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьЛитва
 
 
