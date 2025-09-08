Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили ракетную атаку
20:13 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rostov-2040538104.html
В Ростовской области отразили ракетную атаку
В Ростовской области отразили ракетную атаку - РИА Новости, 08.09.2025
В Ростовской области отразили ракетную атаку
Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:13:00+03:00
2025-09-08T20:13:00+03:00
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Последствия на земле, по его словам, уточняются.
ростовская область
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили ракетную атаку

Слюсарь: силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Последствия на земле, по его словам, уточняются.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Мэр Донецка сообщил об атаке дронов
Вчера, 19:47
 
БезопасностьРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
