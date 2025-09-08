https://ria.ru/20250908/rostov-2040538104.html

В Ростовской области отразили ракетную атаку

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Последствия на земле, по его словам, уточняются.

