https://ria.ru/20250908/rostov-2040538104.html
В Ростовской области отразили ракетную атаку
В Ростовской области отразили ракетную атаку - РИА Новости, 08.09.2025
В Ростовской области отразили ракетную атаку
Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:13:00+03:00
2025-09-08T20:13:00+03:00
2025-09-08T20:13:00+03:00
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/67/1461496777_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a02629b197960008d02975081fd012c4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Последствия на земле, по его словам, уточняются.
https://ria.ru/20250908/mer-2040530387.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/67/1461496777_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e64c8277e75904a6de0eaeecfc604b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили ракетную атаку
Слюсарь: силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область