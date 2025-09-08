На Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
Дуглас Макгрегор: США продолжают идти по тупиковому пути поддержки Украины
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пока Россия и ШОС сотрудничают на благо друг друга, США продолжают поддерживать Украину в ее тупиковом положении, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
“В целом все это нелепо. Мы продолжаем следовать тому пути, который однозначно не приведет нас к успеху. Тем не менее, мы отлично справляемся с отчуждением от остального мира. И это то, что мы видели в Китае в последние дни”, — написал он.
При этом, как подчеркнул Макгрегор, мероприятия в Китае были призваны показать Западу, что страны Глобального Юга нельзя запугать.
Президент России с 31 августа по 3 сентября находился с визитом в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке несколько двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю беседу.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии президент России присутствовал в качестве главного гостя.