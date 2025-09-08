https://ria.ru/20250908/rossiya-2040335281.html

На Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России

экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пока Россия и ШОС сотрудничают на благо друг друга, США продолжают поддерживать Украину в ее тупиковом положении, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.“В целом все это нелепо. Мы продолжаем следовать тому пути, который однозначно не приведет нас к успеху. Тем не менее, мы отлично справляемся с отчуждением от остального мира. И это то, что мы видели в Китае в последние дни”, — написал он.При этом, как подчеркнул Макгрегор, мероприятия в Китае были призваны показать Западу, что страны Глобального Юга нельзя запугать.Президент России с 31 августа по 3 сентября находился с визитом в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке несколько двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю беседу.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии президент России присутствовал в качестве главного гостя.

