МИД России ожидает от Аргентины разъяснений из-за высказываний министра

2025-09-08T16:14:00+03:00

2025-09-08T16:14:00+03:00

2025-09-08T16:22:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает получить в кратчайшие сроки официальные разъяснения аргентинской стороны в связи с высказываниям министра безопасности страны Патрисии Буллрич, сообщает МИД РФ. "МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич", - говорится в сообщении. Там отметили, что подобные заявления официального лица Аргентины не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между Москвой и Буэносом-Айресом. Кроме того, в Москве сожалеют, что в Буэнос-Айресе не проявляют готовности двигаться по пути поступательного развития отношений между государствами.В середине августа стримминговый канал Carnaval выложил аудиозапись, на которой человек с голосом уже экс-главы национального агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло жалуется на коррупцию в ведомстве, к которой якобы имеет отношение глава секретариата президента и сестра Хавьера Милея Карина. Речь шла о взятках от поставщиков лекарств за контракты с агентством. Затем канал выложил ещё отрывки из разговора Спагнуоло с неизвестным собеседником, а также запись якобы с голосом самой Карины Милей, сделанной в доме правительства. На ней не было какой-либо компрометирующей информации, но канал сообщил, что располагает и другими аудио. В результате в агентстве и одной из компаний-поставщиков лекарств были проведены обыски, как и в офисе самого YouTube - канала. Власти Аргентины через суд добились запрета на публикацию новых записей. Официальный представитель президента Мануэль Адорни назвал запись разговоров Карины Милей "незаконной разведывательной операцией" и "целенаправленной атакой". Министр безопасности Патрисия Буллрич в интервью радио Rivadavia заявила, что запись "могла быть сделана кем угодно", но в ее утечке могут быть виноваты "люди, связанные с русской службой разведки", "возможно, к этому имеет отношение и Венесуэла". Публикация аудио пришлась на время кампании в преддверии парламентских выборов в Аргентине. Обвинения в коррупции, особенно в отношении близких к президенту людей, являются серьезным ударом для самого главы государства, который всю свою избирательную кампанию и само управление страной строит на лозунге борьбы со взяточничеством и продажностью, характерных, как считает Милей, для прошлого, левого, правительства. Более того, на аудиозаписи речь шла о коррупции в такой чувствительной сфере как поддержка инвалидов. Милей недавно наложил вето на законопроект об увеличении помощи людям с ограниченными возможностями. Это вето уже преодолела палата депутатов, теперь решение за сенатом. В июне этого года официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни, не предъявив никаких доказательств, сообщил, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России. Россияне якобы могли осуществлять подозрительную деятельность в геополитических интересах в пользу РФ в тесной кооперации с аргентинцами. Цель их предполагаемой кампании - сформировать группу людей, лояльных интересам России, чтобы проводить кампании по дезинформации и влиянию против аргентинского государства. При этом официальный представитель не уточнял, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.

