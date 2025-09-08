https://ria.ru/20250908/rossija-2040393581.html
Россия приветствует миротворческие усилия США, заявил Песков
Россия приветствует миротворческие усилия США, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2025
Россия приветствует миротворческие усилия США, заявил Песков
Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия намерена продолжать двигаться в русле миротворческих усилий США, Москва приветствует их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены продолжать двигаться в русле миротворческих усилий, которые тратят Соединенные Штаты Америки, президент Трамп лично. Мы приветствуем эти усилия и мы надеемся, что эти усилия будут дальше прикладываться в конструктивном русле", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Россия приветствует миротворческие усилия США, заявил Песков
Песков: Россия продолжит двигаться в русле миротворческих усилий США