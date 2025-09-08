https://ria.ru/20250908/reeksport-2040365034.html

Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны

Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico."Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают чего-то принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт через третьи страны", — говорится в публикации со ссылкой на двух дипломатов.Запрет коснется стран, которым разрешается импортировать товары из ЕС, но которые якобы реэкспортируют их в Россию в обход ограничений, пояснило издание.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

