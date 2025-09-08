Рейтинг@Mail.ru
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны
10:12 08.09.2025 (обновлено: 11:24 08.09.2025)
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны
Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico."Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают чего-то принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт через третьи страны", — говорится в публикации со ссылкой на двух дипломатов.Запрет коснется стран, которым разрешается импортировать товары из ЕС, но которые якобы реэкспортируют их в Россию в обход ограничений, пояснило издание.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Politico: ЕС хочет ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico.
"Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают чего-то принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт через третьи страны", — говорится в публикации со ссылкой на двух дипломатов.
Запрет коснется стран, которым разрешается импортировать товары из ЕС, но которые якобы реэкспортируют их в Россию в обход ограничений, пояснило издание.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
СМИ узнали, когда ЕК выдвинет предложение по санкциям против России
09:51
 
