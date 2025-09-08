https://ria.ru/20250908/reeksport-2040365034.html
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны - РИА Новости, 08.09.2025
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны
Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:12:00+03:00
2025-09-08T10:12:00+03:00
2025-09-08T11:24:00+03:00
в мире
россия
брюссель
москва
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico."Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают чего-то принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт через третьи страны", — говорится в публикации со ссылкой на двух дипломатов.Запрет коснется стран, которым разрешается импортировать товары из ЕС, но которые якобы реэкспортируют их в Россию в обход ограничений, пояснило издание.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040360736.html
россия
брюссель
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, москва, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
Брюссель намерен запретить реэкспорт товаров в Россию через третьи страны
Politico: ЕС хочет ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен включить в 19-й пакет санкций запрет на реэкспорт товаров в Россию через третьи страны, пишет издание Politico.
"Учитывая, что это 19-й пакет, дипломаты не ожидают чего-то принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт через третьи страны", — говорится в публикации со ссылкой на двух дипломатов.
Запрет коснется стран, которым разрешается импортировать товары из ЕС
, но которые якобы реэкспортируют их в Россию
в обход ограничений, пояснило издание.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.