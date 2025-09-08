https://ria.ru/20250908/rassledovanie-2040348201.html

Следствие по делу о теракте в Москве проводили в нескольких регионах

Следствие по делу о теракте в Москве проводили в нескольких регионах - РИА Новости, 08.09.2025

Следствие по делу о теракте в Москве проводили в нескольких регионах

Следственные и процессуальные действия по уголовному делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, проводили на территории нескольких субъектов Российской Федерации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание особую сложность расследования уголовного дела… выполнения следственных и процессуальных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что применённая в отношении Падиева мера пресечения соразмерна предъявленному обвинению", - сказано в документах. Согласно документам, расследование завершено, участники знакомятся с материалами дела. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.

