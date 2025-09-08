Следствие по делу о теракте в Москве проводили в нескольких регионах
Следствие по делу о гибели генерала Кириллова провели в нескольких регионах
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, проводили на территории нескольких субъектов Российской Федерации, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Принимая во внимание особую сложность расследования уголовного дела… выполнения следственных и процессуальных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что применённая в отношении Падиева мера пресечения соразмерна предъявленному обвинению", - сказано в документах.
Согласно документам, расследование завершено, участники знакомятся с материалами дела.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.