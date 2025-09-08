Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге осудили двух мужчин, напавших на директора базы отдыха
15:07 08.09.2025
В Екатеринбурге осудили двух мужчин, напавших на директора базы отдыха
В Екатеринбурге осудили двух мужчин, напавших на директора базы отдыха
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил двух фигурантов дела о нападении на директора базы отдыха в столице Урала к 6,5 годам колонии каждого, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, в декабре 2024 года на базе отдыха в Кировском районе Екатеринбурга произошел конфликт между двумя мужчинами и директором заведения. На просьбу покинуть территорию базы гости ответили отказом и избили оппонента. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. "Подсудимые Важа Гамоян и Раджа Джавоян вину не признали… Гамояну по совокупности преступлений с учетом предыдущего приговора назначено наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима, Джавояну – 6,5 лет колонии особого режима", – говорится в сообщении. "Потерпевший в целях самообороны достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух, но это не остановило мужчин. Для защиты своей жизни мужчина выстрелил в Джавояна, однако последний продолжил двигаться в его сторону… Джавоян повалил потерпевшего на землю и нанес не менее десяти ударов в область головы, а его соучастник Гамоян вырвал из рук директора базы травматический пистолет и нанес его рукоятью удары по голове", – рассказали в свою очередь в прокуратуре региона. Как пояснили журналистам в областном управлении СК РФ, по данному делу было допрошено более 20 свидетелей, осуществлено пять очных ставок, проведены три судебно-медицинские экспертизы. Гамояна и Джавояна судили за покушение на убийство, которое, по версии следствия, Александр Банников, тогда действующий начальник отдела полиции №2 Екатеринбурга, "должен был прикрыть", также пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. По делу Банникова областные управление СК РФ и прокуратура рассказывали, что ночью 17 декабря 2024 года в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение, что директора базы отдыха "Золотые пески" избили. Банников предложил другому сотруднику полиции выступить посредником в получении взятки от мужчины, на которого указали как на того, кто совершил преступление. Взятку в 100 тысяч рублей тогда действующий правоохранитель получил в своем кабинете – за это обещал не начать проверку о нанесении телесных повреждений директору базы отдыха. Он убрал из материалов дела медсправку пострадавшего и его объяснения, что в итоге привело к тому, что дело так и не завели. Дело Банникова рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил двух фигурантов дела о нападении на директора базы отдыха в столице Урала к 6,5 годам колонии каждого, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, в декабре 2024 года на базе отдыха в Кировском районе Екатеринбурга произошел конфликт между двумя мужчинами и директором заведения. На просьбу покинуть территорию базы гости ответили отказом и избили оппонента. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
"Подсудимые Важа Гамоян и Раджа Джавоян вину не признали… Гамояну по совокупности преступлений с учетом предыдущего приговора назначено наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима, Джавояну – 6,5 лет колонии особого режима", – говорится в сообщении.
"Потерпевший в целях самообороны достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух, но это не остановило мужчин. Для защиты своей жизни мужчина выстрелил в Джавояна, однако последний продолжил двигаться в его сторону… Джавоян повалил потерпевшего на землю и нанес не менее десяти ударов в область головы, а его соучастник Гамоян вырвал из рук директора базы травматический пистолет и нанес его рукоятью удары по голове", – рассказали в свою очередь в прокуратуре региона.
Как пояснили журналистам в областном управлении СК РФ, по данному делу было допрошено более 20 свидетелей, осуществлено пять очных ставок, проведены три судебно-медицинские экспертизы.
Гамояна и Джавояна судили за покушение на убийство, которое, по версии следствия, Александр Банников, тогда действующий начальник отдела полиции №2 Екатеринбурга, "должен был прикрыть", также пояснили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
По делу Банникова областные управление СК РФ и прокуратура рассказывали, что ночью 17 декабря 2024 года в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение, что директора базы отдыха "Золотые пески" избили. Банников предложил другому сотруднику полиции выступить посредником в получении взятки от мужчины, на которого указали как на того, кто совершил преступление. Взятку в 100 тысяч рублей тогда действующий правоохранитель получил в своем кабинете – за это обещал не начать проверку о нанесении телесных повреждений директору базы отдыха. Он убрал из материалов дела медсправку пострадавшего и его объяснения, что в итоге привело к тому, что дело так и не завели. Дело Банникова рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга.
Заголовок открываемого материала