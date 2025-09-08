https://ria.ru/20250908/pozhar-2040353189.html

В Югре загорелась квартира в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Десять человек, из них трое детей, были спасены при пожаре в жилой пятиэтажке в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, к спасателям поступили данные о возгорании люстры в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Омской в Нижневартовске, первые подразделения прибыли через четыре минуты после звонка. "По прибытию из окна квартиры на четвертом этаже наблюдался плотный дым. Пожарные приступили к поиску и спасению людей, а также к тушению пожара. С использованием средств индивидуальной защиты... спасены десять человек, в том числе три ребенка. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве. В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем повреждена мебель, внутренняя отделка стен и потолка на площади 20 "квадратов", закопчена вся площадь жилища. Возгорание ликвидировано, обстоятельства пожара устанавливают дознаватели, добавили в пресс-службе.

