В Югре загорелась квартира в жилом доме
В Нижневартовске при пожаре в пятиэтажке эвакуировали 10 человек
© Фото : МЧС ХМАО-Югры/TelegramПоследствия пожара в жилой пятиэтажке в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Десять человек, из них трое детей, были спасены при пожаре в жилой пятиэтажке в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, к спасателям поступили данные о возгорании люстры в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Омской в Нижневартовске, первые подразделения прибыли через четыре минуты после звонка.
© Фото : МЧС ХМАО-Югры/TelegramПоследствия пожара в жилой пятиэтажке в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа
Последствия пожара в жилой пятиэтажке в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа
"По прибытию из окна квартиры на четвертом этаже наблюдался плотный дым. Пожарные приступили к поиску и спасению людей, а также к тушению пожара. С использованием средств индивидуальной защиты... спасены десять человек, в том числе три ребенка. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем повреждена мебель, внутренняя отделка стен и потолка на площади 20 "квадратов", закопчена вся площадь жилища. Возгорание ликвидировано, обстоятельства пожара устанавливают дознаватели, добавили в пресс-службе.
