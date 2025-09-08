Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 08.09.2025 (обновлено: 18:22 08.09.2025)
Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении
Попытка прорваться на позиции российских подразделений предотвращена в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Попытка прорваться на позиции российских подразделений предотвращена в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. На передовой уверенно и результативно выполняют боевые задачи бойцы группы "ИЗИ" 204-го легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ. В ходе воздушной разведки нашими расчетами БПЛА была своевременно выявлена попытка вражеского танка прорваться к укреплённым позициям российских подразделений. Этот опрометчивый шаг противника был незамедлительно пресечён", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Точными и скоординированными ударами танк вместе с экипажем был уничтожен, написал он, в результате детонации боекомплекта огонь полностью охватил танк, исключив возможность его восстановления.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2025
