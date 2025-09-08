https://ria.ru/20250908/popytka-2040506247.html

Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении

Попытка прорваться на позиции российских подразделений предотвращена в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Попытка прорваться на позиции российских подразделений предотвращена в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. На передовой уверенно и результативно выполняют боевые задачи бойцы группы "ИЗИ" 204-го легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ. В ходе воздушной разведки нашими расчетами БПЛА была своевременно выявлена попытка вражеского танка прорваться к укреплённым позициям российских подразделений. Этот опрометчивый шаг противника был незамедлительно пресечён", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Точными и скоординированными ударами танк вместе с экипажем был уничтожен, написал он, в результате детонации боекомплекта огонь полностью охватил танк, исключив возможность его восстановления.

россия

2025

россия, рамзан кадыров