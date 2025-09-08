https://ria.ru/20250908/popytka-2040506247.html
Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 08.09.2025
Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ на Харьковском направлении
Попытка прорваться на позиции российских подразделений предотвращена в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T18:11:00+03:00
2025-09-08T18:11:00+03:00
2025-09-08T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040509352_161:0:1130:545_1920x0_80_0_0_4ec5ab5b8bbcfec337974edd7fbf9dc9.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Попытка прорваться на позиции российских подразделений предотвращена в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. На передовой уверенно и результативно выполняют боевые задачи бойцы группы "ИЗИ" 204-го легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ. В ходе воздушной разведки нашими расчетами БПЛА была своевременно выявлена попытка вражеского танка прорваться к укреплённым позициям российских подразделений. Этот опрометчивый шаг противника был незамедлительно пресечён", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Точными и скоординированными ударами танк вместе с экипажем был уничтожен, написал он, в результате детонации боекомплекта огонь полностью охватил танк, исключив возможность его восстановления.
