Новое расписание сделали на 312 автобусных маршрутах в Подмосковье

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С начала года в Подмосковье в рамках оптимизации маршрутной сети раздублировали 10 автобусных маршрутов, а на 312 по запросу жителей сделали более удобное расписание, доложил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин на еженедельном совещании губернатора с областным правительством и главами округов. Он добавил, что также запустили дополнительно 97 автобусов на 65 маршрутах, на 36 изменили класс транспорта исходя из загруженности маршрута. "Начался новый учебный год, жизнь приобретает более рабочий темп. Поэтому необходимо продолжать усиливать все ключевые направления трансформации, включая грамотную оптимизацию маршрутной сети, изменение расписания, закупку автобусов большого и среднего класса, запуск новых маршрутов по запросам жителей", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Он отметил, что Подмосковье растет, строятся новые микрорайоны. Вместе с Москвой у области совместный проект по интеграции смежных маршрутов, который позволяет перераспределять высвобождающиеся автобусы, ориентировать их на МЦД. Так, в Балашихе изменения почувствовали пассажиры маршрута № 396 "Балашиха (автостанция Южная) — ЖК Алексеевская Роща — метро Щелковская", где заменили все малые автобусы на большие и увеличили количество рейсов. Всего подобные изменения произвели на 14 маршрутах в округе. Помимо Балашихи больше всего изменений в округах: Ленинский (охват — 10 маршрутов, +23 автобуса, заменили девять автобусов малого класса на девять среднего, открыли 1 новый маршрут); Раменский (охват — 10 маршрутов, +9 автобусов, заменили 1 автобус среднего класса на 1 большого); Одинцовский (охват — семь маршрутов, +8 автобусов); Лосино-Петровский (охват — три маршрута, +6 автобусов, заменили пять автобусов малого класса на пять среднего). В девяти округах запущено 10 новых маршрутов, по которым курсирует 27 автобусов (Красногорск, Химки, Ленинский, Лобня, Люберцы, Истра, Одинцовский, Рузский, Щелково). Поездки по ним совершает порядка 8,2 тысячи человек в сутки. Так, в муниципальном округе Истра ввели маршруты № 1к "деревня Филатово — станция Холщевики" и № 12к "Агрогородок — станция Манихино". По просьбам жителей в 18 округах на 35 маршрутах добавили новые заезды в поселки и деревни (Раменский, Домодедово, Кашира, Серпухов, Наро-Фоминский, Пушкинский, Мытищи, Богородский, Можайский и другие). После корректировок маршрутов пассажиропоток увеличился на 18% и теперь составляет 9,3 тысячи человек в сутки. Например, в рамках маршрута № 480 "Звенигород – МЦД Нахабино" автобус заезжает в деревню Кезьмино. В Дмитровском муниципальном округе дополнили маршрут №31 "Дмитров — Подъячево — Федоровка" остановкой в деревне Новокарцево. Ведется работа и по обустройству новых остановочных павильонов — план на этот год более 100. Уже установили 62 на региональных дорогах, еще 30 — на муниципальных. Так, в Одинцовском округе построили остановку для нового маршрута к реабилитационному центру в селе Юдино, а в деревне Покровка городского округа Клин обустроили три павильона по пути школьного автобуса. В округах Истра, Красногорск и Домодедово реализуется проект по организации выделенных полос для общественного транспорта. Благодаря этому среднее время в пути для пассажиров автобусов сократилось на 10-13 минут. Например, на маршрутах на улице Донбасская в Домодедове (было 16 минут, стало шесть минут), в Красногорске на Пятницком шоссе (было 30 минут, стало 20 минут) и Волоколамском шоссе (было 16 минут, стало пять минут), на улице Ленина в Истре (было 15 минут, стало две минуты). Изменения почувствовали около 80 тысяч жителей. В регионе совместно с Москвой реализуется проект, в рамках которого до 2028 года планируется интегрировать в систему московского транспорта областные пригородные маршруты. "Эта программа рассчитана на четыре года. Будет задействовано 170 маршрутов, охват практически 1,6 тысячи автобусов. В этом году мы запускаем 25 маршрутов, два уже работают в городском округе Химки. До конца года наша задача обеспечить запуск 23 маршрутов. На примере Химок мы уже видим положительные результаты. А те автобусы, которые у нас высвободились, "Мострансавто" направляет на усиление туда, где это требуется", — приводит пресс-служба слова Сибатулина. Так, автобусы из Химок уже направили на четыре маршрута до МЦД в Долгопрудном, Солнечногорске и Красногорске (№ 472,476, 833, 845). Планируется, что до конца года проект охватит помимо Химок округа Власиха, Краснознаменск, Одинцовский и Красногорск. Это позволит высвободить 155 автобусов "Мострансавто". Что касается обновления подвижного состава — с начала года закупили более 100 автобусов, в планах до 2025-го еще 219. Кроме этого, в рамках совместного проекта с Москвой "Мосгортранс" передаст области 155 автобусов до конца года (первые 30 — до 1 октября), еще 205 до 31 марта 2026-го.

