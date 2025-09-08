https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040517295.html
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщило Западное межрегиональное управление СК России на транспорте в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщило Западное межрегиональное управление СК России на транспорте в Telegram-канале. "Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета в Московской области", — говорится в публикации. В понедельник днем самолет аварийно сел в поле вблизи города Лыткарино. Предварительная причина — отказ двигателя. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали. Воздушное судно получило значительные повреждения. Следователи осматривают место происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Новости
ru-RU
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Лыткарино, Следственный комитет России (СК РФ)
