В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
18:46 08.09.2025 (обновлено: 19:33 08.09.2025)
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщило Западное межрегиональное управление СК России на транспорте в Telegram-канале. "Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета в Московской области", — говорится в публикации. В понедельник днем самолет аварийно сел в поле вблизи города Лыткарино. Предварительная причина — отказ двигателя. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали. Воздушное судно получило значительные повреждения. Следователи осматривают место происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

В Подмосковье на подлете к Лыткарино легкий самолет совершил аварийную посадку

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщило Западное межрегиональное управление СК России на транспорте в Telegram-канале.
"Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета в Московской области", — говорится в публикации.
В понедельник днем самолет аварийно сел в поле вблизи города Лыткарино. Предварительная причина — отказ двигателя. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали. Воздушное судно получило значительные повреждения.
Следователи осматривают место происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Заголовок открываемого материала