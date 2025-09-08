https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040517295.html

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 08.09.2025

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщило Западное межрегиональное управление СК России на транспорте в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщило Западное межрегиональное управление СК России на транспорте в Telegram-канале. "Следователи устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета в Московской области", — говорится в публикации. В понедельник днем самолет аварийно сел в поле вблизи города Лыткарино. Предварительная причина — отказ двигателя. На борту самолета находились два пилота, они не пострадали. Воздушное судно получило значительные повреждения. Следователи осматривают место происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.

