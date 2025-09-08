Рейтинг@Mail.ru
Свыше 600 выпускников медколледжа Подмосковья вышли на работу в больницы
Новости Подмосковья
 
13:29 08.09.2025
Свыше 600 выпускников медколледжа Подмосковья вышли на работу в больницы
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свыше 600 выпускников областного медицинского колледжа вышли на работу в медучреждения Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Московский областной медицинский колледж готовит востребованных специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие здравоохранения Подмосковья. В этом году более 600 молодых фельдшеров, медицинских сестер и акушеров уже выбрали работу в наших медучреждениях", — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что больше половины из них (336 человек) трудоустроились по целевому направлению. Так, больше всего выпускников медколледжа вышли на работу на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи – 170 человек, в Воскресенскую больницу – 25 человек, в Подольскую областную клиническую больницу – 24, в Коломенскую и Сергиево-Посадскую больницы – по 19 человек в каждую. Студентам Московского областного медицинского колледжа доступно заключение целевого договора с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Это могут сделать обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет.
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
В учреждениях Подмосковья начали работать свыше 600 выпускников медколледжа

© iStock.com / santypanКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© iStock.com / santypan
Коридор больницы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свыше 600 выпускников областного медицинского колледжа вышли на работу в медучреждения Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Московский областной медицинский колледж готовит востребованных специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие здравоохранения Подмосковья. В этом году более 600 молодых фельдшеров, медицинских сестер и акушеров уже выбрали работу в наших медучреждениях", — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что больше половины из них (336 человек) трудоустроились по целевому направлению.
Так, больше всего выпускников медколледжа вышли на работу на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи – 170 человек, в Воскресенскую больницу – 25 человек, в Подольскую областную клиническую больницу – 24, в Коломенскую и Сергиево-Посадскую больницы – по 19 человек в каждую.
Студентам Московского областного медицинского колледжа доступно заключение целевого договора с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Это могут сделать обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет.
Беременная женщина держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье
