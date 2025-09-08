Рейтинг@Mail.ru
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:01 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040412412.html
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2025
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье
Более 35 тысяч человек обучили в специальных школах будущих родителей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:01:00+03:00
2025-09-08T13:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923467300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc0c390ac2fbc47db706cff3df302815.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч человек обучили в специальных школах будущих родителей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Будущие родители могут пройти обучение в школах региона, работающих в учреждениях родовспоможения. Занятия проводятся бесплатно квалифицированными специалистами, в том числе акушерами-гинекологами, неонатологами, перинатальными психологами и другими. "Понимаем, что подготовка к рождению малыша может быть очень волнительной. Поэтому в Подмосковье организованы школы для будущих мам и пап. На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения и отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций. Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.
https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040408059.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923467300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f49c5d895d12e8c93fea42610116eed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье

Более 35 человек прошли обучение в спецшколах будущих родителей в Подмосковье

© iStock.com / AsiaVisionБеременная женщина держит снимок УЗИ
Беременная женщина держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© iStock.com / AsiaVision
Беременная женщина держит снимок УЗИ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч человек обучили в специальных школах будущих родителей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Будущие родители могут пройти обучение в школах региона, работающих в учреждениях родовспоможения. Занятия проводятся бесплатно квалифицированными специалистами, в том числе акушерами-гинекологами, неонатологами, перинатальными психологами и другими.
"Понимаем, что подготовка к рождению малыша может быть очень волнительной. Поэтому в Подмосковье организованы школы для будущих мам и пап. На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения и отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций. Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.
Работа психолога - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Конкурс педагогов-психологов завершился в Подмосковье
Вчера, 12:39
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала