Свыше 35 тысяч человек обучились в школах будущих родителей в Подмосковье
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч человек обучили в специальных школах будущих родителей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Будущие родители могут пройти обучение в школах региона, работающих в учреждениях родовспоможения. Занятия проводятся бесплатно квалифицированными специалистами, в том числе акушерами-гинекологами, неонатологами, перинатальными психологами и другими. "Понимаем, что подготовка к рождению малыша может быть очень волнительной. Поэтому в Подмосковье организованы школы для будущих мам и пап. На занятиях специалисты рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, послеродовом периоде, грудном вскармливании, возможностях системы родовспоможения и отвечают на интересующие вопросы. С начала года обучение в школах будущих родителей прошли более 35 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Ознакомиться с расписанием занятий школ будущих родителей можно на сайтах медицинских организаций. Подробнее узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.
