Конкурс педагогов-психологов завершился в Подмосковье

2025-09-08T12:39:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония награждения победителей, призеров и лауреатов конкурса "Педагог-психолог Подмосковья – 2025" состоялась в Корпоративном университете развития образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Как отмечают в ведомстве, конкурс "Педагог-психолог" направлен на демонстрацию лучших практик и способствует обмену профессиональным опытом среди участников, которые вносят значительный вклад в развитие психологической службы. Победителем конкурса стала Евгения Казберова из лицея имени Героя Советского Союза П.В. Стрельцова городского округа Воскресенск. Она представит регион на федеральном этапе. Также победителями стали Ксения Королева из школы №3 городского округа Щелково и Елена Суркова из Областной гимназии имени Е. М. Примакова городского округа Одинцово. Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима поздравила победителей и вручила им денежные сертификаты от ведомства. "Педагог-психолог – это особое направление в работе Министерства образования, поскольку мы отвечаем за воспитание, за социализацию, за создание комфортной школьной среды", – приводит пресс-служба слова первого замминистра. Она добавила, что в этом году министерство запустило несколько проектов, включая "Родительский час" и "Час психолога". Сулима выразила уверенность, что все участники финала станут активными проводниками тех смыслов, которые ведомство стремится донести до коллег в образовательных организациях.

