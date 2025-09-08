https://ria.ru/20250908/peterburg-2040393763.html

В Петербурге самокатчик погиб после столкновения с трамваем

Юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем на улице Доблести в Санкт-Петербурге, полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщила... РИА Новости, 08.09.2025

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем на улице Доблести в Санкт-Петербурге, полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, ДТП произошло около 22.28 мск воскресенья. "По предварительной информации, 19-летний юноша, управляя электросамокатом, двигаясь у дома 36 по улице Доблести, совершил столкновение с трамваем... От полученных травм 19-летний юноша скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в ГУМВД.

санкт-петербург

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)