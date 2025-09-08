https://ria.ru/20250908/peskov-2040388824.html
Песков: Кремль принимает во внимание заявления чиновников из США о санкциях
2025-09-08T11:36:00+03:00
2025-09-08T11:36:00+03:00
2025-09-08T11:49:00+03:00
сша
в мире
дмитрий песков
россия
вашингтон (штат)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям - ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
сша
россия
вашингтон (штат)
сша, в мире, дмитрий песков, россия, вашингтон (штат)
США, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Вашингтон (штат)
