Песков: Кремль принимает во внимание заявления чиновников из США о санкциях
11:36 08.09.2025 (обновлено: 11:49 08.09.2025)
Песков: Кремль принимает во внимание заявления чиновников из США о санкциях
Песков: Кремль принимает во внимание заявления чиновников из США о санкциях
Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:36:00+03:00
2025-09-08T11:49:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям - ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
сша, в мире, дмитрий песков, россия, вашингтон (штат)
Песков: Кремль принимает во внимание заявления чиновников из США о санкциях

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям - ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Каллас признала, что принимать новые санкции против России стало сложнее
3 сентября, 15:53
СШАВ миреДмитрий ПесковРоссияВашингтон (штат)
 
 
