Песков: Кремль принимает во внимание заявления чиновников из США о санкциях

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль принимает во внимание заявления ряда американских чиновников по антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям - ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

