Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/parlament-2040376161.html
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана - РИА Новости, 08.09.2025
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:59:00+03:00
2025-09-08T10:59:00+03:00
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. "Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат - и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента", - сказал Токаев. Он отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам.
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040371170.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_445a992acaf7ee1ae601a4bd0296f148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана

Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным.
"Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат - и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента", - сказал Токаев.
Он отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg
10:36
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала