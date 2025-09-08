https://ria.ru/20250908/parlament-2040376161.html
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана - РИА Новости, 08.09.2025
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным.
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. "Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат - и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента", - сказал Токаев. Он отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам.
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана
