https://ria.ru/20250908/parlament-2040376161.html

Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана

Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана - РИА Новости, 08.09.2025

Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:59:00+03:00

2025-09-08T10:59:00+03:00

2025-09-08T10:59:00+03:00

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg

АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. "Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат - и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента", - сказал Токаев. Он отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам.

https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040371170.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев