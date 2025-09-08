Памятник Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти

Рейтинг@Mail.ru
Памятник Петру и Fevronии освятили в Сосновом Бору Ленобласти
Памятник Петру и Fevronии освятили в Сосновом Бору Ленобласти
Памятник Петру и Fevronии освятили в Сосновом Бору Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Памятник святым Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти, также там открыли благоустроенную общественную территорию, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня Сосновый Бор - это не только город атомщиков, но и точка притяжения туристов. Парки, пляж, дворы, спортплощадки, велодорожки и новые дороги — здесь нацпроект "Инфраструктура для жизни" работает на 100%. Символично, что сегодня в Сосновом Бору освящен памятник покровителям семейных ценностей — святым Петру и Февронии", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Благоустроенная общественная территория также появилась на улице Парковой в Сосновом Бору. На площади более гектара появились футбольное и волейбольное поля, современная детская площадка и зоны тихого отдыха. Установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, высажены новые деревья и кустарники. В следующем году на Парковой появятся парковки, новые тротуары с асфальтовым покрытием и площадка для воркаута. Озеленение проведут вместе с жителями — планируется высадить каштаны, яблоню, берёзу, три клёна, рябину, ель, грушу и вишню. "В тот же день администрация Соснового Бора презентовала Александру Дрозденко строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей в районе жилого массива "Искра", где по 105-му областному закону выделяются участки многодетным семьям", - рассказали в пресс-службе. Проект реализуется при поддержке областного бюджета: здесь строят дороги и тротуары, прокладывают наружное освещение, ливневую канализацию, насосную станцию и очистные сооружения. "Президент поставил задачу — народосбережение. Для многодетных семей это особенно важно, ведь речь идёт не просто о бесплатном участке, а о полноценной инфраструктуре: дорогах, освещении, коммуникациях. Но оно того стоит, потому что здесь появляются настоящие кварталы для жизни", - отметил Дрозденко. Окончание работ запланировано на IV квартал 2025 года. В результате будет обеспечена инфраструктура для 32 участков, предоставленных многодетным семьям.
ленинградская область
ленинградская область, александр дрозденко
Памятник Петру и Fevronии освятили в Сосновом Бору Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Памятник святым Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти, также там открыли благоустроенную общественную территорию, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня Сосновый Бор - это не только город атомщиков, но и точка притяжения туристов. Парки, пляж, дворы, спортплощадки, велодорожки и новые дороги — здесь нацпроект "Инфраструктура для жизни" работает на 100%. Символично, что сегодня в Сосновом Бору освящен памятник покровителям семейных ценностей — святым Петру и Февронии", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Благоустроенная общественная территория также появилась на улице Парковой в Сосновом Бору. На площади более гектара появились футбольное и волейбольное поля, современная детская площадка и зоны тихого отдыха. Установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, высажены новые деревья и кустарники. В следующем году на Парковой появятся парковки, новые тротуары с асфальтовым покрытием и площадка для воркаута. Озеленение проведут вместе с жителями — планируется высадить каштаны, яблоню, берёзу, три клёна, рябину, ель, грушу и вишню.
"В тот же день администрация Соснового Бора презентовала Александру Дрозденко строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей в районе жилого массива "Искра", где по 105-му областному закону выделяются участки многодетным семьям", - рассказали в пресс-службе.
Проект реализуется при поддержке областного бюджета: здесь строят дороги и тротуары, прокладывают наружное освещение, ливневую канализацию, насосную станцию и очистные сооружения. "Президент поставил задачу — народосбережение. Для многодетных семей это особенно важно, ведь речь идёт не просто о бесплатном участке, а о полноценной инфраструктуре: дорогах, освещении, коммуникациях. Но оно того стоит, потому что здесь появляются настоящие кварталы для жизни", - отметил Дрозденко.
Окончание работ запланировано на IV квартал 2025 года. В результате будет обеспечена инфраструктура для 32 участков, предоставленных многодетным семьям.
