https://ria.ru/20250908/pamyatnik-2040475980.html
Памятник Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти
Памятник Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти - РИА Новости, 08.09.2025
Памятник Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти
Памятник святым Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти, также там открыли благоустроенную общественную территорию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:51:00+03:00
2025-09-08T16:51:00+03:00
2025-09-08T16:51:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040477463_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_837c20d8e51c1575ff64f2ec94ff154d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Памятник святым Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти, также там открыли благоустроенную общественную территорию, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня Сосновый Бор - это не только город атомщиков, но и точка притяжения туристов. Парки, пляж, дворы, спортплощадки, велодорожки и новые дороги — здесь нацпроект "Инфраструктура для жизни" работает на 100%. Символично, что сегодня в Сосновом Бору освящен памятник покровителям семейных ценностей — святым Петру и Февронии", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Благоустроенная общественная территория также появилась на улице Парковой в Сосновом Бору. На площади более гектара появились футбольное и волейбольное поля, современная детская площадка и зоны тихого отдыха. Установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, высажены новые деревья и кустарники. В следующем году на Парковой появятся парковки, новые тротуары с асфальтовым покрытием и площадка для воркаута. Озеленение проведут вместе с жителями — планируется высадить каштаны, яблоню, берёзу, три клёна, рябину, ель, грушу и вишню. "В тот же день администрация Соснового Бора презентовала Александру Дрозденко строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей в районе жилого массива "Искра", где по 105-му областному закону выделяются участки многодетным семьям", - рассказали в пресс-службе. Проект реализуется при поддержке областного бюджета: здесь строят дороги и тротуары, прокладывают наружное освещение, ливневую канализацию, насосную станцию и очистные сооружения. "Президент поставил задачу — народосбережение. Для многодетных семей это особенно важно, ведь речь идёт не просто о бесплатном участке, а о полноценной инфраструктуре: дорогах, освещении, коммуникациях. Но оно того стоит, потому что здесь появляются настоящие кварталы для жизни", - отметил Дрозденко. Окончание работ запланировано на IV квартал 2025 года. В результате будет обеспечена инфраструктура для 32 участков, предоставленных многодетным семьям.
https://ria.ru/20250905/lenoblast-2040054067.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040477463_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_d69d1b86e19ab1042846f51d261129c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Памятник святым Петру и Февронии освятили в Сосновом Бору Ленобласти, также там открыли благоустроенную общественную территорию, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня Сосновый Бор - это не только город атомщиков, но и точка притяжения туристов. Парки, пляж, дворы, спортплощадки, велодорожки и новые дороги — здесь нацпроект "Инфраструктура для жизни" работает на 100%. Символично, что сегодня в Сосновом Бору освящен памятник покровителям семейных ценностей — святым Петру и Февронии", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Благоустроенная общественная территория также появилась на улице Парковой в Сосновом Бору. На площади более гектара появились футбольное и волейбольное поля, современная детская площадка и зоны тихого отдыха. Установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, высажены новые деревья и кустарники. В следующем году на Парковой появятся парковки, новые тротуары с асфальтовым покрытием и площадка для воркаута. Озеленение проведут вместе с жителями — планируется высадить каштаны, яблоню, берёзу, три клёна, рябину, ель, грушу и вишню.
"В тот же день администрация Соснового Бора презентовала Александру Дрозденко строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей в районе жилого массива "Искра", где по 105-му областному закону выделяются участки многодетным семьям", - рассказали в пресс-службе.
Проект реализуется при поддержке областного бюджета: здесь строят дороги и тротуары, прокладывают наружное освещение, ливневую канализацию, насосную станцию и очистные сооружения. "Президент поставил задачу — народосбережение. Для многодетных семей это особенно важно, ведь речь идёт не просто о бесплатном участке, а о полноценной инфраструктуре: дорогах, освещении, коммуникациях. Но оно того стоит, потому что здесь появляются настоящие кварталы для жизни", - отметил Дрозденко.
Окончание работ запланировано на IV квартал 2025 года. В результате будет обеспечена инфраструктура для 32 участков, предоставленных многодетным семьям.