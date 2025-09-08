https://ria.ru/20250908/orban-2040381946.html

Орбан рассказал, как ЕС устраняет соперников, которые могут выиграть выборы

в мире

германия

чехия

словакия

марин ле пен

евросоюз

андрей бабиш

виктор орбан

БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. В Евросоюзе используют судебную систему, чтобы избавиться от соперников, которые имеют высокие шансы победить на выборах, это демонстрируют приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен или запрет самой популярной в Германии партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), такие действия не совместимы с демократией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Неспособность политических систем, демократий, справляться с историческими вызовами приводит к тому, что сегодня они не позволяют соперникам, которые могли бы победить на выборах, баллотироваться... Ле Пен не разрешили баллотироваться на выборах по одной простой причине: она бы победила. Использованию судебной системы как политического оружия нет места в демократии", - сказал Орбан в видеообращении, размещенном в соцсети Х. Выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче, Орбан упомянул Германию, где партию АдГ, "которая сейчас пользуется наибольшей поддержкой, просто классифицируют как опасную партию и не допускают даже до муниципальных выборов". По его словам, такие антидемократические методы приведут к разрушению системы, на которой строился Евросоюз, и он станет "второстепенным игроком в мировой политике". Орбан ранее назвал экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, пережившего нападение, второй жертвой проукраинской и пробрюссельской "каверзной" политики после премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, и заявил, что не станет третьей жертвой. Суд Парижа в апреле 2025 года вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

германия

чехия

словакия

Новости

в мире, германия, чехия, словакия, марин ле пен, евросоюз, андрей бабиш, виктор орбан, европарламент