В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:13:00+03:00
2025-09-08T20:13:00+03:00
2025-09-08T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
курская область
россия
