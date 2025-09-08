Рейтинг@Mail.ru
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю
15:42 08.09.2025
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю - РИА Новости, 08.09.2025
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю
Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами провели 1324 патрулирования с 1 по 7 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами провели 1324 патрулирования с 1 по 7 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Данные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. "За неделю было проведено 1324 патрулирования земель лесного фонда. Зафиксировано 28 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, пять нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба. Самые активные лесничества: Егорьевский филиал – 107 патрулирований, Истринский и Шатурский – по 93, Волоколамский и Дмитровский – по 86. Штрафы за нарушения могут получить физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей. А также уголовную ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами провели 1324 патрулирования с 1 по 7 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Данные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона.
"За неделю было проведено 1324 патрулирования земель лесного фонда. Зафиксировано 28 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, пять нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба.
Самые активные лесничества: Егорьевский филиал – 107 патрулирований, Истринский и Шатурский – по 93, Волоколамский и Дмитровский – по 86.
Штрафы за нарушения могут получить физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей. А также уголовную ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).
