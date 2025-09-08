https://ria.ru/20250908/okhrana-2040453429.html
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами провели 1324 патрулирования с 1 по 7 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Данные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. "За неделю было проведено 1324 патрулирования земель лесного фонда. Зафиксировано 28 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, пять нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба. Самые активные лесничества: Егорьевский филиал – 107 патрулирований, Истринский и Шатурский – по 93, Волоколамский и Дмитровский – по 86. Штрафы за нарушения могут получить физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей. А также уголовную ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).
