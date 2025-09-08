https://ria.ru/20250908/okhrana-2040453429.html

Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю - РИА Новости, 08.09.2025

Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами провели 1324 патрулирования с 1 по 7 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:42:00+03:00

2025-09-08T15:42:00+03:00

2025-09-08T15:43:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040454233_0:102:1195:774_1920x0_80_0_0_60f867d3a5c6c3f3c219534bd36e90a2.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами провели 1324 патрулирования с 1 по 7 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Данные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. "За неделю было проведено 1324 патрулирования земель лесного фонда. Зафиксировано 28 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, пять нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин, его слова приводит пресс-служба. Самые активные лесничества: Егорьевский филиал – 107 патрулирований, Истринский и Шатурский – по 93, Волоколамский и Дмитровский – по 86. Штрафы за нарушения могут получить физические лица – до 60 тысяч рублей, должностные лица – до 110 тысяч рублей, юридические лица – до 2 миллионов рублей. А также уголовную ответственность – до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).

https://ria.ru/20250908/taksi-2040450015.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия